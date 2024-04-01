Кабаков ще свири дербито между Лудогорец и Левски

От Българския футболен съюз обявиха съдийските назначения за мачовете от 27-ия кръг в efbet Лига. Дербито между Лудогорец и Левски бе поверено на Георги Кабаков, докато Волен Чинков ще свири срещата межу ЦСКА - София и Локомотив (Пловдив). Битката за Тракия между Берое и Ботев (Пловдив) ще бъде ръководена от бригада, начело със Стоян Арсов.

Всички съдийски назначения:

2 април 2024 г., вторник, 17:00 ч.



ЕТЪР - АРДА

ГС: Васил Петров Минев

АС1: Мартин Руменов Ангелов

АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев

ВАР: Станимир Лозанов Тренчев

АВАР: Димо Стоянов Димов

СН: Димитър Панайотов Костов



2 април 2024 г., вторник, 19:30 ч.



СЛАВИЯ - ПИРИН

ГС: Ивайло Красимиров Ненков

АС1: Иво Николаев Колев

АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев

ВАР: Иво Венциславов Андреев

АВАР: Димитър Димитров Димитров

СН: Георги Владимиров Игнатов



3 април 2024 г., сряда, 14:30 ч.



КРУМОВГРАД - ХЕБЪР

ГС: Георги Милков Гинчев

АС1: Даниел Милков Ников

АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов

ВАР: Ивайло Иванов Стоянов

АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Николай Йорданов Колев



3 април 2024 г., сряда, 17:00 ч.



ЦСКА-СОФИЯ - ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ)

ГС: Волен Валентинов Чинков

АС1: Дениз Пиринов Соколов

АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб

ВАР: Никола Антонов Попов

АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Николай Георгиев Ангелов



3 април 2024 г., сряда, 19:30 ч.



ЛУДОГОРЕЦ - ЛЕВСКИ

ГС: Георги Николов Кабаков

АС1: Мартин Веселинов Маргаритов

АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Кристиян Николов Колев

ВАР: Георги Димитров Давидов

АВАР: Валентин Станчев Железов

АВАР 2: Георги Йорданов Дойнов

СН: Кольо Димитров Данев



4 април 2024 г., четвъртък, 14:30 ч.



ЦСКА 1948 - БОТЕВ (ВРАЦА)

ГС: Георги Димитров Давидов

АС1: Христо Пламенов Хаджийски

АС2: Живко Руменов Петров

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев

ВАР: Васил Петров Минев

АВАР: Мартин Емилов Венев

СН: Венцислав Иванов Гаврилов



4 април 2024 г., четвъртък, 17:00 ч.



БЕРОЕ - БОТЕВ (ПЛОВДИВ)

АД ГС: Стоян Панталеев Арсов

АС1: Красимир Владимиров Миланов

АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров

ВАР: Красен Иванов Георгиев

АВАР: Светослав Станимиров Стойчев

СН: Николай Тодоров Петров



4 април 2024 г., четвъртък, 19:30 ч.



ЧЕРНО МОРЕ - ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ)

ГС: Радослав Петров Гидженов

АС1: Йордан Петров Петров

АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев

ВАР: Георги Юлиянов Иванов

АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Георги Генов Нарлев



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията

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