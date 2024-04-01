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Кабаков ще свири дербито между Лудогорец и Левски

  • 1 апр 2024 | 03:05
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Кабаков ще свири дербито между Лудогорец и Левски

От Българския футболен съюз обявиха съдийските назначения за мачовете от 27-ия кръг в efbet Лига. Дербито между Лудогорец и Левски бе поверено на Георги Кабаков, докато Волен Чинков ще свири срещата межу ЦСКА - София и Локомотив (Пловдив). Битката за Тракия между Берое и Ботев (Пловдив) ще бъде ръководена от бригада, начело със Стоян Арсов.

Всички съдийски назначения:

2 април 2024 г., вторник, 17:00 ч.

ЕТЪР - АРДА
ГС: Васил Петров Минев    
АС1: Мартин Руменов Ангелов    
АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев    
ВАР: Станимир Лозанов Тренчев    
АВАР: Димо Стоянов Димов
СН: Димитър Панайотов Костов       

2 април 2024 г., вторник, 19:30 ч.

СЛАВИЯ - ПИРИН
ГС: Ивайло Красимиров Ненков    
АС1: Иво Николаев Колев    
АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев    
ВАР: Иво Венциславов Андреев    
АВАР: Димитър Димитров Димитров
СН: Георги Владимиров Игнатов       

3 април 2024 г., сряда, 14:30 ч.

КРУМОВГРАД - ХЕБЪР
ГС: Георги Милков Гинчев    
АС1: Даниел Милков Ников    
АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов    
ВАР: Ивайло Иванов Стоянов    
АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Николай Йорданов Колев       

3 април 2024 г., сряда, 17:00 ч.

ЦСКА-СОФИЯ - ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ)
ГС: Волен Валентинов Чинков    
АС1: Дениз Пиринов Соколов    
АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб    
ВАР: Никола Антонов Попов    
АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Николай Георгиев Ангелов       

3 април 2024 г., сряда, 19:30 ч.

ЛУДОГОРЕЦ - ЛЕВСКИ
ГС: Георги Николов Кабаков    
АС1: Мартин Веселинов Маргаритов    
АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Кристиян Николов Колев    
ВАР: Георги Димитров Давидов    
АВАР: Валентин Станчев Железов   
АВАР 2: Георги Йорданов Дойнов
СН: Кольо Димитров Данев  

4 април 2024 г., четвъртък, 14:30 ч.

ЦСКА 1948 - БОТЕВ (ВРАЦА)
ГС: Георги Димитров Давидов    
АС1: Христо Пламенов Хаджийски    
АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев    
ВАР: Васил Петров Минев  
АВАР: Мартин Емилов Венев
СН: Венцислав Иванов Гаврилов       

4 април 2024 г., четвъртък, 17:00 ч.

БЕРОЕ - БОТЕВ (ПЛОВДИВ)
АД ГС: Стоян Панталеев Арсов    
АС1: Красимир Владимиров Миланов    
АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров    
ВАР: Красен Иванов Георгиев    
АВАР: Светослав Станимиров Стойчев
СН: Николай Тодоров Петров       

4 април 2024 г., четвъртък, 19:30 ч.

ЧЕРНО МОРЕ - ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ)
ГС: Радослав Петров Гидженов    
АС1: Йордан Петров Петров    
АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев    
ВАР: Георги Юлиянов Иванов    
АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Георги Генов Нарлев       

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията

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