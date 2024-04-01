Кабаков ще свири дербито между Лудогорец и Левски

От Българския футболен съюз обявиха съдийските назначения за мачовете от 27-ия кръг в efbet Лига. Дербито между Лудогорец и Левски бе поверено на Георги Кабаков, докато Волен Чинков ще свири срещата межу ЦСКА - София и Локомотив (Пловдив). Битката за Тракия между Берое и Ботев (Пловдив) ще бъде ръководена от бригада, начело със Стоян Арсов.
Всички съдийски назначения:
2 април 2024 г., вторник, 17:00 ч.
ЕТЪР - АРДА
ГС: Васил Петров Минев
АС1: Мартин Руменов Ангелов
АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев
ВАР: Станимир Лозанов Тренчев
АВАР: Димо Стоянов Димов
СН: Димитър Панайотов Костов
2 април 2024 г., вторник, 19:30 ч.
СЛАВИЯ - ПИРИН
ГС: Ивайло Красимиров Ненков
АС1: Иво Николаев Колев
АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев
ВАР: Иво Венциславов Андреев
АВАР: Димитър Димитров Димитров
СН: Георги Владимиров Игнатов
3 април 2024 г., сряда, 14:30 ч.
КРУМОВГРАД - ХЕБЪР
ГС: Георги Милков Гинчев
АС1: Даниел Милков Ников
АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов
ВАР: Ивайло Иванов Стоянов
АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Николай Йорданов Колев
3 април 2024 г., сряда, 17:00 ч.
ЦСКА-СОФИЯ - ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ)
ГС: Волен Валентинов Чинков
АС1: Дениз Пиринов Соколов
АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
ВАР: Никола Антонов Попов
АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Николай Георгиев Ангелов
3 април 2024 г., сряда, 19:30 ч.
ЛУДОГОРЕЦ - ЛЕВСКИ
ГС: Георги Николов Кабаков
АС1: Мартин Веселинов Маргаритов
АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Кристиян Николов Колев
ВАР: Георги Димитров Давидов
АВАР: Валентин Станчев Железов
АВАР 2: Георги Йорданов Дойнов
СН: Кольо Димитров Данев
4 април 2024 г., четвъртък, 14:30 ч.
ЦСКА 1948 - БОТЕВ (ВРАЦА)
ГС: Георги Димитров Давидов
АС1: Христо Пламенов Хаджийски
АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
ВАР: Васил Петров Минев
АВАР: Мартин Емилов Венев
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
4 април 2024 г., четвъртък, 17:00 ч.
БЕРОЕ - БОТЕВ (ПЛОВДИВ)
АД ГС: Стоян Панталеев Арсов
АС1: Красимир Владимиров Миланов
АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров
ВАР: Красен Иванов Георгиев
АВАР: Светослав Станимиров Стойчев
СН: Николай Тодоров Петров
4 април 2024 г., четвъртък, 19:30 ч.
ЧЕРНО МОРЕ - ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ)
ГС: Радослав Петров Гидженов
АС1: Йордан Петров Петров
АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев
ВАР: Георги Юлиянов Иванов
АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Георги Генов Нарлев
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията
Sportal.bg вече и във Viber, последвайте ни!
Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.