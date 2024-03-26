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Определиха съдията за най-старото столично дерби

  • 26 март 2024 | 18:14
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Определиха съдията за най-старото столично дерби

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи назначенията за мачовете от 26-ия кръг на efbet Лига. Най-старото столично дерби между Левски и Славия ще бъде ръководено от Радослав Гидженов.

Софийският сблъсък между Локомотив и ЦСКА - София пък е поверен на Владимир Вълков. Ивайло Стоянов е главен рефер на двубоя Локомотив (Пловдив) - Лудогорец.

Ето всички съдийски наряди:

29 март 2024 г., петък, 14:00 ч.

Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ФК Етър ВТ

ГС:    Ивелин Венциславов Занев    АС1:    Красимир Атанасов Атанасов    АС2:    Владимир Тодоров Ташков

4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Мартин Живков Великов    АВАР:    Венцислав Георгиев Митрев

СН:    Костадин Ангелов Гергинов    

29 март 2024 г., петък, 16:30 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК Крумовград

ГС:    Михаел Петков Павлов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Илиян Петров Капарашев

4-ТИ:    Димо Стоянов Димов    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов

СН:    Ахмед Яшар Ахмед    

29 март 2024 г., петък, 19:00 ч.

ПФК Левски - ПФК Славия 1913

ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Мартин Руменов Ангелов

4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Станимир Илков Илков

СН:    Валентин Желев Добрев    

30 март 2024 г., събота, 14:00 ч.

ПФК Ботев Враца - ФК Хебър 1918

ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Павлин Цветанов Михайлов    АС2:    Дарин Василев Иванов

4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Иво Венциславов Андреев    АВАР:    Мартин Тодоров Мачев

СН:    Антон Симеонов Генов    

30 март 2024 г., събота, 16:30 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Лудогорец 1945

ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Димитър Русенов Русев

4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Красимир Маргаритов Кръстев

СН:    Георги Крумов Виделов    

30 март 2024 г., събота, 19:00 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Светослав Колев Енчев

4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков    ВАР:    Георги Димитров Давидов    АВАР:    Никифор Деянов Велков

СН:    Александър Костадинов Костадинов    

31 март 2024 г., неделя, 16:30 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК Черно море

ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Васил Стоянов Шавов

4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Стоян Панталеев Арсов

СН:    Йордан Костадинов Иванов    

31 март 2024 г., неделя, 19:00 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Берое - Стара Загора

ГС:    Петър Георгиев Кузев    АС1:    Милен Дончев Арабаджиев    АС2:    Александър Христов Апостолов

4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Васил Петров Минев

СН:    Стоян Маринов Алексиев

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