Определиха съдията за най-старото столично дерби

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи назначенията за мачовете от 26-ия кръг на efbet Лига. Най-старото столично дерби между Левски и Славия ще бъде ръководено от Радослав Гидженов.

Софийският сблъсък между Локомотив и ЦСКА - София пък е поверен на Владимир Вълков. Ивайло Стоянов е главен рефер на двубоя Локомотив (Пловдив) - Лудогорец.

Ето всички съдийски наряди:

29 март 2024 г., петък, 14:00 ч.

Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ФК Етър ВТ

ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Владимир Тодоров Ташков

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Мартин Живков Великов АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Костадин Ангелов Гергинов

29 март 2024 г., петък, 16:30 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК Крумовград

ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Ахмед Яшар Ахмед

29 март 2024 г., петък, 19:00 ч.

ПФК Левски - ПФК Славия 1913

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Руменов Ангелов

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков

СН: Валентин Желев Добрев

30 март 2024 г., събота, 14:00 ч.

ПФК Ботев Враца - ФК Хебър 1918

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Мартин Тодоров Мачев

СН: Антон Симеонов Генов

30 март 2024 г., събота, 16:30 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Димитър Русенов Русев

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Георги Крумов Виделов

30 март 2024 г., събота, 19:00 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Никифор Деянов Велков

СН: Александър Костадинов Костадинов

31 март 2024 г., неделя, 16:30 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК Черно море

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Стоян Панталеев Арсов

СН: Йордан Костадинов Иванов

31 март 2024 г., неделя, 19:00 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Александър Христов Апостолов

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Васил Петров Минев

СН: Стоян Маринов Алексиев

Последвайте каналите ни в:

Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.

Регистрирай сe