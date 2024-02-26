Резултати и голмайстори от 16-я кръг на Елитната група до 16 години

Локомотив (Пловдив) - Лудогорец 0:5

0:1 Максим Минков (40')

0:2 Димитър Мрънков (44')

0:3 Димитър Мрънков (65')

0:4 Боян Иванов (67')

0:5 Илиан Гатински (78')

Звезденбург - Септември - отложен

Левски - Славия 2:1

1:0 Иво Мотев (11')

1:1 Антон Манов (15') аг

2:1 Радостин Стоилов (89')

Спартак (Пловдив) - Берое 1:2

1:0 Станислав Гарабинов (9')

1:1 Георги Христов (16')

1:2 Николай Димитров (49')д



Пирин - Спартак (Плевен) 2:1

0:1 Никола Генов (32')

1:1 Ивайло Иванов (73')

2:1 Мартин Гогов (93'+3)

Хебър - Арда 0:2

0:1 Борис Тодев (35')

0:2 Андрей Димитров (44')

Национал - Ботев (Пловдив) 2:2

0:1 Димитър Урумов (13')

1:1 Кристиян Горянов (35')

1:2 Костадин Павлов (56')

2:2 Алекс Александров (77')

ФА Пловдив - ЦСКА-София 1:3

1:0 Георги Илиев (55')

1:1 Калоян Пулев (61')

1:2 Божидар Илиев (68')

1:3 Георги Денов (78')

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