Резултати и голмайстори от 16-я кръг на Елитната група до 16 години

Локомотив (Пловдив) - Лудогорец 0:5
0:1 Максим Минков (40')
0:2 Димитър Мрънков (44')
0:3 Димитър Мрънков (65')
0:4 Боян Иванов (67')
0:5 Илиан Гатински (78')
Звезденбург - Септември - отложен
Левски - Славия 2:1
1:0 Иво Мотев (11')
1:1 Антон Манов (15') аг
2:1 Радостин Стоилов (89')
Спартак (Пловдив) - Берое 1:2
1:0 Станислав Гарабинов (9')
1:1 Георги Христов (16')
1:2 Николай Димитров (49')д
Пирин - Спартак (Плевен) 2:1
0:1 Никола Генов (32')
1:1 Ивайло Иванов (73')
2:1 Мартин Гогов (93'+3)
Хебър - Арда 0:2
0:1 Борис Тодев (35')
0:2 Андрей Димитров (44')
Национал - Ботев (Пловдив) 2:2
0:1 Димитър Урумов (13')
1:1 Кристиян Горянов (35')
1:2 Костадин Павлов (56')
2:2 Алекс Александров (77')
ФА Пловдив - ЦСКА-София 1:3
1:0 Георги Илиев (55')
1:1 Калоян Пулев (61')
1:2 Божидар Илиев (68')
1:3 Георги Денов (78')
Sportal.bg вече и във Viber, последвайте ни!
Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.