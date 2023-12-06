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  3. Обявиха съдията за голямото дерби на "Армията" - единият от двамата нежелани от ЦСКА - София ще реферира

Обявиха съдията за голямото дерби на "Армията" - единият от двамата нежелани от ЦСКА - София ще реферира

  • 6 дек 2023 | 11:02
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Българският футболен съюз обяви нарядите за мачовете от XX кръг на efbet Лига, който ще е последен кръг преди зимната пауза. Драгомир Драганов е определен за рефер на голямото дерби между ЦСКА - София и Лудогорец.

9 декември 2023 г., събота, 12:30 ч. 
Локомотив (София) - Арда 
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Красимир Владимиров Миланов 4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Мирослав Максимов Иванов СН: Радан Василев Мирянов.

9 декември 2023 г., събота, 15:00 ч. 
Черно море - Славия 
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Светослав Колев Енчев 4-ТИ: Красен Иванов Георгиев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Светослав Станимиров Стойчев СН: Мартин Живков Богдев.

9 декември 2023 г., събота, 17:30 ч. 
Ботев (Враца) - Левски 
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Мартин Тодоров Мачев 4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Владимир Ангелов Велев СН: Константин Делов Писков.

10 декември 2023 г., неделя, 12:30 ч. 
ЦСКА 1948 - Крумовград 
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Георги Валентинов Стамболджиев 4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Иво Николаев Колев СН: Георги Владимиров Игнатов.

10 декември 2023 г., неделя, 15:00 ч. 
Ботев (Пловдив) - Хебър (Пазарджик)
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Милен Дончев Арабаджиев 4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков СН: Георги Василев Йорданов.

10 декември 2023 г., неделя, 17:45 ч. 
ЦСКА - София - Лудогорец 
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Диян Христов Вълков 4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов СН: Валентин Желев Добрев.

11 декември 2023 г., понеделник, 15:00 ч. 
Локомотив (Пловдив) - Пирин 
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Павлин Цветанов Михайлов 4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Станислав Лазаров Станев СН: Георги Крумов Виделов.

11 декември 2023 г., понеделник, 17:30 ч. 
Берое - Етър 
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Петър Велизаров Митрев 4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Димо Стоянов Димов СН: Георги Генов Нарлев

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