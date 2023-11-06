Резултати и голмайстори от 12-я кръг на Елитната група до 16 години

Лудогорец - Хебър 7:0

1:0 Максим Минков (13')д

2:0 Максим Минков (15')

3:0 Елисей Съров (24')

4:0 Димитър Мрънков (28')

5:0 Димитър Мрънков (49')

6:0 Боян Иванов (67')

7:0 Боян Иванов (90')

Арда - Спартак (Плевен) 4:1

1:0 Борис Тодев (17')

2:0 Беркай Осман (22')

3:0 Никола Добринков (57')

3:1 Александър Тодоров (80')

4:1 Сертан Мюмюн (85')

Ботев (Пловдив) - ЦСКА-София 8:2

1:0 Самуил Цонов (7')

2:0 Самуил Цонов (10')

3:0 Димитър Урумов (11')д

3:1 Давид Георгиев (14')

4:1 Симеон Турлаков (19')

5:1 Димитър Урумов (40')

5:2 Александър Донев (51')

6:2 Иван Дейков (67')

7:2 Михайл Михайлов (81')

8:2 Радослав Караманов (84')

Септември - Пловдив 2015 4:0

1:0 Калоян Стоянов (26')

2:0 Васил Василев (46')

3:0 Васил Василев (62')

4:0 Йордан Аталъков (72')

Славия - Пирин 9:1

1:0 Никола Миленков (5')

2:0 Стиван Горинов (19')

3:0 Димитър Генов (20')

4:0 Стиван Горинов (30')

5:0 Давид Николов (71')

6:0 Давид Николов (75')

7:0 Георги Алмишев (79')

8:0 Ивайло Димитров (81')

8:1 Никола Иванов (85')

9:1 Георги Алмишев (90')

Локомотив (Пловдив) - Звезденбург 3:0

1:0 Никола Ставрев (76')

2:0 Тодор Гергишаров (80')

3:0 Данило Тераенко (90')

Спартак (Пловдив) - Левски 1:0

1:0 Мартин Камарски

Берое - Национал 2:3

1:0 Жулиен Евтимов (24')

1:1 Дилян Шишманов (45')

1:2 Алекс Тунчев (57')

1:3 Стефан Крумов (73')

2:3 Ивайло Димитров (81')

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