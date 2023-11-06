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  3. Резултати и голмайстори от 12-я кръг на Елитната група до 16 години

Резултати и голмайстори от 12-я кръг на Елитната група до 16 години

  • 6 ное 2023 | 17:22
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Резултати и голмайстори от 12-я кръг на Елитната група до 16 години

Лудогорец - Хебър  7:0
1:0 Максим Минков (13')д
2:0 Максим Минков (15')
3:0 Елисей Съров (24')
4:0 Димитър Мрънков (28')
5:0 Димитър Мрънков (49')
6:0 Боян Иванов (67')
7:0 Боян Иванов (90')

Арда - Спартак (Плевен)  4:1
1:0 Борис Тодев (17')
2:0 Беркай Осман (22')
3:0 Никола Добринков (57')
3:1 Александър Тодоров (80')
4:1 Сертан Мюмюн (85')

Ботев (Пловдив) - ЦСКА-София  8:2 
1:0 Самуил Цонов (7')
2:0 Самуил Цонов (10')
3:0 Димитър Урумов (11')д
3:1 Давид Георгиев (14')
4:1 Симеон Турлаков (19')
5:1 Димитър Урумов (40')
5:2 Александър Донев (51')
6:2 Иван Дейков (67')
7:2 Михайл Михайлов (81')
8:2 Радослав Караманов (84')

Септември - Пловдив 2015  4:0
1:0 Калоян Стоянов (26')
2:0 Васил Василев (46')
3:0 Васил Василев (62')
4:0 Йордан Аталъков (72')

Славия - Пирин  9:1
1:0 Никола Миленков (5')
2:0 Стиван Горинов (19')
3:0 Димитър Генов (20')
4:0 Стиван Горинов (30')
5:0 Давид Николов (71')
6:0 Давид Николов (75')
7:0 Георги Алмишев (79')
8:0 Ивайло Димитров (81')
8:1 Никола Иванов (85')
9:1 Георги Алмишев (90')

Локомотив (Пловдив) - Звезденбург  3:0
1:0 Никола Ставрев (76')
2:0 Тодор Гергишаров (80')
3:0 Данило Тераенко (90')

Спартак (Пловдив) - Левски  1:0
1:0 Мартин Камарски

Берое - Национал  2:3
1:0 Жулиен Евтимов (24')
1:1 Дилян Шишманов (45')
1:2 Алекс Тунчев (57')
1:3 Стефан Крумов (73')
2:3 Ивайло Димитров (81')

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