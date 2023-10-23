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  3. Георги Гинчев се завръща в efbet Лига за двубоя между ЦСКА - София и Арда

Георги Гинчев се завръща в efbet Лига за двубоя между ЦСКА - София и Арда

  • 23 окт 2023 | 13:12
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Георги Гинчев се завръща в efbet Лига за двубоя между ЦСКА - София и Арда

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за мачовете от предстоящия 15-и кръг в efbet Лига. Георги Гинчев се завръща на двубоя между ЦСКА - София и Арда. Васил Минев пък ще ръководи Берое - Левски, а очертавящият се като най-интригуващ двубой между ЦСКА 1948 и Локомотив (Пловдив) е поверен на Ивайло Стоянов.

Ето всички наряди за кръга:

25 октомври 2023 г., сряда, 17:30 ч. 
ФК Етър ВТ - ПФК Ботев Враца 
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Живко Руменов Петров 
4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Светослав Колев Енчев 
СН: Константин Делов Писков

26 октомври 2023 г., четвъртък, 12:30 ч. 
ПФК Ботев АД - ФК Локомотив 1929 
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Владимир Тодоров Ташков 
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Георги Любомиров Минев 
СН: Николай Георгиев Ангелов

26 октомври 2023 г., четвъртък, 15:00 ч. 
ПФК Черно море - Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД 
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Александър Христов Апостолов 
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Никифор Деянов Велков 
СН: Димитър Панайотов Костов

26 октомври 2023 г., четвъртък, 17:30 ч. 
ФК ЦСКА 1948 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Костадин Димитров Тановчев 
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красимир Атанасов Атанасов 
СН: Николай Йорданов Колев

27 октомври 2023 г., петък, 14:00 ч. 
ПФК Славия 1913 - ФК Крумовград 
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Йордан Петров Петров 
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Владимир Ангелов Велев 
СН: Венцислав Иванов Гаврилов

27 октомври 2023 г., петък, 16:30 ч. 
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Арда Кърджали 1924 
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Милен Дончев Арабаджиев 
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Георги Пламенов Тодоров 
СН: Йордан Веселинов Гулев

27 октомври 2023 г., петък, 19:00 ч. 
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Левски 
ГС: Васил Петров Минев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Павлин Цветанов Михайлов 
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Станислав Лазаров Станев 
СН: Мартин Живков Богдев

29 октомври 2023 г., неделя, 18:15 ч. 
ПФК Лудогорец 1945 - ФК Хебър 1918 
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков 
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев 
СН: Ахмед Яшар Ахмед

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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