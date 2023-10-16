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  3. Резултати и голмайстори от 11-я кръг на Елитната група до 15 години

Резултати и голмайстори от 11-я кръг на Елитната група до 15 години

  • 16 окт 2023 | 17:13
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Резултати и голмайстори от 11-я кръг на Елитната група до 15 години

Черно море - Семптември  0:0

Спартак (Варна) - Кронос  4:1
1:0 Ивайло Колев (1')
2:0 Габриел Петков (14')
2:1 Габриел Рангелов (40')
3:1 Габриел Петров (41')
4:1 Румислав Иванов (80')
 

Национал - Лудогорец  0:3
0:1 Джем Андонов (19')
0:2 Джем Андонов (41')
0:3 Николай Попов (55') д

Левски - Звезденбург  8:2
1:0 Лазар Петров (7')
2:0 Ернан Ангелов (25')
3:0 Денис Милетиев (29')
4:0 Денис Милетиев (33')
5:0 Ернан Ангелов (38')
6:0 Мартин Стоянов (62')
6:1 Антон Желев (67')
7:1 Андрей Попов (70')
8:1 Лазар Петров (77')
8:2 Теодор Георгиев (80')

 

Ботев (Пловдив) - Локомотив (Пловдив)  2:1
1:0 Атанас Кирев (7')
1:1 Васил Йорданов (56')
2:1 Кристиян Желев (84')

Спартак (Плевен) - Славия  3:0
1:0 Виктор Христов (26')
2:0 Виктор Христов (30')
3:0 Виктор Христов (53')

Пловдив 2015 - Берое  2:4
0:1 Димитър Иванов (23')
1:1 Стилиян Дамянов (38')
2:1 Калоян Дафчев (53')
2:2 Пресиан Василев (55')
2:3 Стелиян Христозов (57')
2:4 Антонио Стоянов (61')

ЦСКА-София - Дунав 1:2
0:1 Йоан Нофал (26')
0:2 Дамян Цолов (58')
1:2 Йоан Андреев (76')

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