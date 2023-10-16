Резултати и голмайстори от 11-я кръг на Елитната група до 15 години

Черно море - Семптември 0:0

Спартак (Варна) - Кронос 4:1

1:0 Ивайло Колев (1')

2:0 Габриел Петков (14')

2:1 Габриел Рангелов (40')

3:1 Габриел Петров (41')

4:1 Румислав Иванов (80')



Национал - Лудогорец 0:3

0:1 Джем Андонов (19')

0:2 Джем Андонов (41')

0:3 Николай Попов (55') д

Левски - Звезденбург 8:2

1:0 Лазар Петров (7')

2:0 Ернан Ангелов (25')

3:0 Денис Милетиев (29')

4:0 Денис Милетиев (33')

5:0 Ернан Ангелов (38')

6:0 Мартин Стоянов (62')

6:1 Антон Желев (67')

7:1 Андрей Попов (70')

8:1 Лазар Петров (77')

8:2 Теодор Георгиев (80')





Ботев (Пловдив) - Локомотив (Пловдив) 2:1

1:0 Атанас Кирев (7')

1:1 Васил Йорданов (56')

2:1 Кристиян Желев (84')

Спартак (Плевен) - Славия 3:0

1:0 Виктор Христов (26')

2:0 Виктор Христов (30')

3:0 Виктор Христов (53')

Пловдив 2015 - Берое 2:4

0:1 Димитър Иванов (23')

1:1 Стилиян Дамянов (38')

2:1 Калоян Дафчев (53')

2:2 Пресиан Василев (55')

2:3 Стелиян Христозов (57')

2:4 Антонио Стоянов (61')

ЦСКА-София - Дунав 1:2

0:1 Йоан Нофал (26')

0:2 Дамян Цолов (58')

1:2 Йоан Андреев (76')

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