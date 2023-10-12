Българин от Байерн е сред 60-те най-големи таланти в света

Юношеският национал Валентин Йотов е сред 60-те бъдещи звезди на футбола, подредени от вестник "Гардиън". Той е роден на 15 януари 2006 година в Бостън, САЩ. Баща му Йото Йотов е преподавател по икономика и през 2018 година се мести в Мюнхен. Там Валентин минава на проби в Мюнхен 1860 и Байерн, като Байерн му предлага място в академията си.

17-годишният Валентин започва във футзала и там натрупва доста техника. Играе като “десетка” или чист нападател. Един от любимците му е Джейдън Санчо.

Ето и останалите таланти в списъка на “Гардиън”:



Мослем Анатуф (Алжир, Мусалем, нападател)

Клудио Ечеревери (Аржентина, Ривър Плейт, халф)

Джанлука Престиани (Аржентина, Велес Сарсфийлд, нападател)

Нестори Иракунда (Австралия, Аделаида Юнайтед, крило)

Оливер Лукич (Австрия, Лиферинг, халф)

Жулиен Дюранвил (Белгия, Борусия Дортмунд, крило)

Кауо Елиаш (Бразилия, Флуминензе, нападател)

Ендрик (Бразилия, Палмейрас, нападател)

Луис Гиерме (Бразилия, Палмейрас, атакуващ халф)

Витор Рейш (Бразилия, Палмейрас, защитник)

Усман Камара (Гана, Рахимо, крило)

Браян Матео Кайседо Рамос (Колумбия, Циклонес де Кали, крило)

Ноа Скоко (Хърватия, Хайдук, халф)

Тобиас Слотсагер (Дания, Одензе, защитник)

Ален Обандо (Еквадор, Барселона, нападател)

Жорж Елиникена (Франция, Антверпен, нападател)

Ели Жуниор Крупи (Франция, Лориен, нападател)

Уорън Заир-Емери (Франция, Пари Сен Жермен, халф)

Александър Пейкришвили (Грузия, Динамо Тбилиси, халф)

Парис Брюнер (Германия, Борусия Дортмунд, нападател)

Ноа Дарвиш (Германия, Барселона, халф)

Амугена Кабар (Германия, Борусия Дортмунд, защитник)

Стефанос Цимас (Гърция, ПАОК, нападател)

Арон Якобишвили (Унгария, Барселона, вратар)

Даниел Гудьонсен (Исландия, Малмьо ФФ, нападател)

Матиа Манини (Италия, Рома, халф)

Томазо Мартинели (Италия, Фиорентина, вратар)

Симоне Пафунди (Италия, Удинезе, нападател)

Гаку Навата (Япония, Кимамура, халф/нападател)

Дивайн Теа (САЩ, Маса Академи, халф)

Гаел Алварес (Мексико, Пачука, халф)

Фидел Барахас (Мексико, Чарлстън Батъри, крило)

Василие Аджич (Черна гора, Будучност, халф)

Абделхамид Айт Будлал (Мароко, Академия Мохамед VI, защитник)

Йорел Хато (Нидерландия, Аякс, защитник)

Тиго Ланд (Нидерландия, ПСВ Айндховен, халф)

Емануел Майкъл (Нигерия, Симойбен, защитник)

Свере Нипан (Норвегия, Розенборг, халф)

Валентино Делгадо (Перу, Кантолао, халф)

Карол Бориш (Полша, Шльонск Вроцлав, халф)

Мартим Фернандеш (Португалия, Порто, защитник)

Гонсало Рибейро (Португалия, Порто, вратар)

Енеш Сали (Румъния, Фарул, крило)

Матия Попович (Сърбия, Партизан, халф)

Салиео Ба (Сиера Леоне, Сентръл Парейд, халф)

Лука Топалович (Словения, Домжале, халф)

Ким Мюн-юн (Южна Корея, Поханг, нападател)

Марк Гуй (Испания, Барселона, нападател)

Йон Мартин (Испания, Реал Сосиедад, защитник)

Хорхе Рахадо (Испания, Атлетико Мадрид), крило)

Лукас Бергвал (Швеция, Юргорден, халф)

Емре Гьокай (Турция, Сивасспор, крило)

Юнус Емре Конак (Турция, Сивасспор, халф)

Ясин Йозкан (Турция, Касъмпаша, защитник)

Круз Мартина (САЩ, Сан Хосе, халф)

Ихоян Перес (Уругвай, Ривър Плейт, атакуващ халф)

Давид Мартинес (Венецуела, Монагас, крило)

Ле Дин Лонг Ву (Виетнам, Сон Лам, крило)

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