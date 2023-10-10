Резултати и голмайстори от 10-я кръг на Елитната група до 17 години

Септември - Лудогорец - отложен

Славия - Черно море 0:1

0:1 Никола Недков (63')

Пирин - Локомотив (Пловдив) 0:2

0:1 Никола Ставрев (7')

0:2 Димитър Шопов (17')

Национал - Етър 4:4

0:1 Лъчезар Игнатов (2')

0:2 Преслав Денев (11')

0:3 Преслав Денев (18')

1:3 Кирил Котев (24')

2:3 Кристиян Горянов (26')

2:4 Преслав Денев (72')

3:4 Кирил Котев (77')

4:4 калоян Шкретов (86')

Спартак (Плевен) - Берое 0:0

Хебър - Левски 1:2

0:1 Димитър Колчаков (2')

1:1 Георги Трендафилов (11')

1:2 Стивън Стоянчов (65')

Дунав - ЦСКА-София 0:2

0:1 Борислав Бенов (36')

0:2 Илия Димитров (55')

Ботев (Пловдив) - ЦСКА 1948 2:1

0:1 Марто Бойчев (24')

1:1 Николай Стрехин (31')

2:1 Димитър Николов (64')

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