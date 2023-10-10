Резултати и голмайстори от 10-я кръг на Елитната група до 17 години

Септември - Лудогорец - отложен
Славия - Черно море 0:1
0:1 Никола Недков (63')
Пирин - Локомотив (Пловдив) 0:2
0:1 Никола Ставрев (7')
0:2 Димитър Шопов (17')
Национал - Етър 4:4
0:1 Лъчезар Игнатов (2')
0:2 Преслав Денев (11')
0:3 Преслав Денев (18')
1:3 Кирил Котев (24')
2:3 Кристиян Горянов (26')
2:4 Преслав Денев (72')
3:4 Кирил Котев (77')
4:4 калоян Шкретов (86')
Спартак (Плевен) - Берое 0:0
Хебър - Левски 1:2
0:1 Димитър Колчаков (2')
1:1 Георги Трендафилов (11')
1:2 Стивън Стоянчов (65')
Дунав - ЦСКА-София 0:2
0:1 Борислав Бенов (36')
0:2 Илия Димитров (55')
Ботев (Пловдив) - ЦСКА 1948 2:1
0:1 Марто Бойчев (24')
1:1 Николай Стрехин (31')
2:1 Димитър Николов (64')
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