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  3. Резултати и голмайстори от 9-я кръг на Елитната група до 17 години

Резултати и голмайстори от 9-я кръг на Елитната група до 17 години

  • 2 окт 2023 | 17:29
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Резултати и голмайстори от 9-я кръг на Елитната група до 17 години

ЦСКА 1948 - Черно море  3:4
0:1 Тони Михайлов (3')
0:2 Тони Михайлов (6')
1:2 Валентин Кърчев (13')
1:3 Никола Недков (14')
2:3 Валентин Кърчев (17')
2:4 Кристиан Михайлов (35')
3:4 Севи Идриз (84') д

Лудогорец - Дунав  2:0
1:0 Филип Гигов (9')
2:0 Филип Гигов (56')

Локомотив (Пловдив) - Хебър  2:3
0:1 Атанас Ставрев (66')
0:2 Крум Ангелов (75')
1:2 Емре Даудов (78')
1:3 Георги Трендафилов (83')
2:3 Алекс Местов (85')

Берое - Пирин  0:1
0:1 Божидар Манолов (50')

Етър - Ботев (Пловдив)  0:1 
0:1 Кристиян Хаджиниколов (74') д
 

Левски - Национал  4:0
1:0 Никола Кунчев (6')
2:0 Валентин Иванов (34')
3:0 Стивън Гаоте (68')
4:0 Стивън Стоянчов (82')

Септември - Славия  1:0
1:0 Ангел Ганев (37')

ЦСКА-София - Спартак (Плевен)  

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