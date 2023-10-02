Резултати и голмайстори от 9-я кръг на Елитната група до 17 години

ЦСКА 1948 - Черно море 3:4
0:1 Тони Михайлов (3')
0:2 Тони Михайлов (6')
1:2 Валентин Кърчев (13')
1:3 Никола Недков (14')
2:3 Валентин Кърчев (17')
2:4 Кристиан Михайлов (35')
3:4 Севи Идриз (84') д
Лудогорец - Дунав 2:0
1:0 Филип Гигов (9')
2:0 Филип Гигов (56')
Локомотив (Пловдив) - Хебър 2:3
0:1 Атанас Ставрев (66')
0:2 Крум Ангелов (75')
1:2 Емре Даудов (78')
1:3 Георги Трендафилов (83')
2:3 Алекс Местов (85')
Берое - Пирин 0:1
0:1 Божидар Манолов (50')
Етър - Ботев (Пловдив) 0:1
0:1 Кристиян Хаджиниколов (74') д
Левски - Национал 4:0
1:0 Никола Кунчев (6')
2:0 Валентин Иванов (34')
3:0 Стивън Гаоте (68')
4:0 Стивън Стоянчов (82')
Септември - Славия 1:0
1:0 Ангел Ганев (37')
ЦСКА-София - Спартак (Плевен)
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