Резултати и голмайстори от 9-я кръг на Елитната група до 17 години

ЦСКА 1948 - Черно море 3:4

0:1 Тони Михайлов (3')

0:2 Тони Михайлов (6')

1:2 Валентин Кърчев (13')

1:3 Никола Недков (14')

2:3 Валентин Кърчев (17')

2:4 Кристиан Михайлов (35')

3:4 Севи Идриз (84') д

Лудогорец - Дунав 2:0

1:0 Филип Гигов (9')

2:0 Филип Гигов (56')

Локомотив (Пловдив) - Хебър 2:3

0:1 Атанас Ставрев (66')

0:2 Крум Ангелов (75')

1:2 Емре Даудов (78')

1:3 Георги Трендафилов (83')

2:3 Алекс Местов (85')

Берое - Пирин 0:1

0:1 Божидар Манолов (50')

Етър - Ботев (Пловдив) 0:1

0:1 Кристиян Хаджиниколов (74') д



Левски - Национал 4:0

1:0 Никола Кунчев (6')

2:0 Валентин Иванов (34')

3:0 Стивън Гаоте (68')

4:0 Стивън Стоянчов (82')

Септември - Славия 1:0

1:0 Ангел Ганев (37')

ЦСКА-София - Спартак (Плевен)

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