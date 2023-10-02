Резултати и голмайстори от 9-я кръг на Елитната група до 15 години

Пловдив 2015 - Кронос 2:3

0:1 Мартин Петков (28')

1:1 Васил Симеоновски (42')

1:2 Мартин Петков (44')

1:3 Станислав Иванов (59')

ЦСКА - София - Септември 1:4

0:1 Димитър Маринов (11')

1:1 Стивън Матеев (26')

1:2 Димитър Маринов (30')

1:3 Димитър Маринов (41')

1:4 Димитър Маринов (67')

Дунав (Русе) - Локомотив (Пловдив) 2:1

0:1 Методи Клисуранов (21')

1:1 Стефан Чукурлиев (47')

2:1 Дамян Цолов (49')

Национал - Звезденбург 3:0

1:0 Антоан Пенев (22')

2:0 Петър Петров (52')

3:0 Мартин Ковачев (69')

Спартак (Варна) - Левски 1:7

0:1 Мартин Стоянов (20')

1:1 Цветомир Дяков (22')

1:2 Денис Милетиев (28')

1:3 Георги Камбитов (32')

1:4 Ернан Ангелов (47')

1:5 Ернан Ангелов (63')

1:6 Денис Милетиев (74')д

1:7 Томислав Петров (81')

Черно море - Лудогорец 0:1

0:1 Ястиян Георгиев (11')

Ботев (Пловдив) - Славия 6:1

0:1 Стоян Кочуков (16')

1:1 Петър Байраков (23')

2:1 Кристо Попов (28')

3:1 Деан Несторов (64')

4:1 Атанас Кирев (73')

5:1 Петър Байраков (78')

6:1 Петър Байраков (82')

Спартак (Плевен) - Берое 2:1

1:0 Даниел Стефанов (15')

2:0 Валентино Георгиев (55')

2:1 Димитър Иванов (63')

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