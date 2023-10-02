Резултати и голмайстори от 9-я кръг на Елитната група до 15 години

Пловдив 2015 - Кронос 2:3
0:1 Мартин Петков (28')
1:1 Васил Симеоновски (42')
1:2 Мартин Петков (44')
1:3 Станислав Иванов (59')
ЦСКА - София - Септември 1:4
0:1 Димитър Маринов (11')
1:1 Стивън Матеев (26')
1:2 Димитър Маринов (30')
1:3 Димитър Маринов (41')
1:4 Димитър Маринов (67')
Дунав (Русе) - Локомотив (Пловдив) 2:1
0:1 Методи Клисуранов (21')
1:1 Стефан Чукурлиев (47')
2:1 Дамян Цолов (49')
Национал - Звезденбург 3:0
1:0 Антоан Пенев (22')
2:0 Петър Петров (52')
3:0 Мартин Ковачев (69')
Спартак (Варна) - Левски 1:7
0:1 Мартин Стоянов (20')
1:1 Цветомир Дяков (22')
1:2 Денис Милетиев (28')
1:3 Георги Камбитов (32')
1:4 Ернан Ангелов (47')
1:5 Ернан Ангелов (63')
1:6 Денис Милетиев (74')д
1:7 Томислав Петров (81')
Черно море - Лудогорец 0:1
0:1 Ястиян Георгиев (11')
Ботев (Пловдив) - Славия 6:1
0:1 Стоян Кочуков (16')
1:1 Петър Байраков (23')
2:1 Кристо Попов (28')
3:1 Деан Несторов (64')
4:1 Атанас Кирев (73')
5:1 Петър Байраков (78')
6:1 Петър Байраков (82')
Спартак (Плевен) - Берое 2:1
1:0 Даниел Стефанов (15')
2:0 Валентино Георгиев (55')
2:1 Димитър Иванов (63')
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