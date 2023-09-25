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  3. Резултати и голмайстори от 8-я кръг на Елитната група до 17 години

Резултати и голмайстори от 8-я кръг на Елитната група до 17 години

  • 25 сеп 2023 | 17:10
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Резултати и голмайстори от 8-я кръг на Елитната група до 17 години

Спартак (Плевен) - Лудогорец  1:5
0:1 Георги Пенев (19')
0:2 Станислав Витанов (50') д
0:3 Петър Люцканов (56')
1:3 Давид Йончев (59')
1:4 Филип Гигов (81')
1:5 Максим Мечикян (90'+1)

Дунав - Септември  1:7
0:1 Александър Джамов (20')
0:2 Александър Джамов (31')д
0:3 Данаил Ластраджиев (43')
0:4 Валери Божинов (65')
0:5 Валентин Шалев (82')
0:6 Александър Джамов (84')
1:6 Атанас Петров (87')
1:7 Александър Джамов (89')

Славия - ЦСКА 1948  1:4
0:1 Севи Идриз (7')
0:2 Марто Бойчев (47')
0:3 Марто Бойчев (53')
0:4 Марто Бойчев (57')
1:4 Мишел Борел (61')

Пирин - ЦСКА-София  0:3
0:1 Юлиан Гилов (63')
0:2 Илия Димитров (75')
0:3 Божидар Петров (85')

Национал - Локомотив (Пловдив)  3:0
1:0 Румен Колев (26')
2:0 Румен Колев (78')
3:0 Кирил Котев (82')

Хебър - Берое  0:1
0:1 Любослав Бойчев (59')

Ботев (Пловдив) - Левски  0:3
0:1 Димитър Яръмов (52')
0:2 Денис Гиведжов (69')
0:3 Никола Кунчев (90'+3)

Черно море - Етър  3:0
1:0 Драгосалв Петров (17')
2:0 Никола Недков (52')
3:0 Йордан Тодоров (90')

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