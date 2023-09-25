Резултати и голмайстори от 8-я кръг на Елитната група до 17 години

Спартак (Плевен) - Лудогорец 1:5

0:1 Георги Пенев (19')

0:2 Станислав Витанов (50') д

0:3 Петър Люцканов (56')

1:3 Давид Йончев (59')

1:4 Филип Гигов (81')

1:5 Максим Мечикян (90'+1)

Дунав - Септември 1:7

0:1 Александър Джамов (20')

0:2 Александър Джамов (31')д

0:3 Данаил Ластраджиев (43')

0:4 Валери Божинов (65')

0:5 Валентин Шалев (82')

0:6 Александър Джамов (84')

1:6 Атанас Петров (87')

1:7 Александър Джамов (89')

Славия - ЦСКА 1948 1:4

0:1 Севи Идриз (7')

0:2 Марто Бойчев (47')

0:3 Марто Бойчев (53')

0:4 Марто Бойчев (57')

1:4 Мишел Борел (61')

Пирин - ЦСКА-София 0:3

0:1 Юлиан Гилов (63')

0:2 Илия Димитров (75')

0:3 Божидар Петров (85')

Национал - Локомотив (Пловдив) 3:0

1:0 Румен Колев (26')

2:0 Румен Колев (78')

3:0 Кирил Котев (82')

Хебър - Берое 0:1

0:1 Любослав Бойчев (59')

Ботев (Пловдив) - Левски 0:3

0:1 Димитър Яръмов (52')

0:2 Денис Гиведжов (69')

0:3 Никола Кунчев (90'+3)

Черно море - Етър 3:0

1:0 Драгосалв Петров (17')

2:0 Никола Недков (52')

3:0 Йордан Тодоров (90')

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