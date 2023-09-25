Резултати и голмайстори от 8-я кръг на Елитната група до 15 години

Септември - Ботев (Пловдив) 7:1

0:1 Кристиян Желев (2')

1:1 Даниел Чаушев (18') аг

2:1 Александър Вутов (21')

3:1 Димитър Маринов (23')

4:1 Стоил Йорданов (42')

5:1 Стоил Йорданов (47')

6:1 Димитър Маринов (53') д

7:1 Борис Стоянов (58')



Локомотив (Пловдив) - Спартак (Варна) 4:1

1:0 Кристиан Колев (16')

2:0 Васил Йорданов (32')

3:0 Методи Клисуранов (54')

4:0 Любомир Томов (59')

4:1 Цветомир Дяков (61')

Кронос - Черно море 0:0

Лудогорец - Спартак (Плевен) 8:0

1:0 Николай Попов (8')

2:0 Преслав Стойков (14')

3:0 Ястиян Георгиев (29')

4:0 Ястиян Георгиев (34')

5:0 Джем Андонов (44')

6:0 Николай Попов (58')

7:0 Николай Попов (65')

8:0 Николай Попов (79')

Звезденбург - Пловдив 2015 3:3

1:0 Тодор Георгиев (56')

2:0 Здравко Балджиев (65')

2:1 Димитър Димитров (69')

2:2 Теодор Василев (72')

3:2 Стилиян Гангаров (79')

3:3 Даниел Велков (81')

Левски - Национал 4:0

1:0 Мартин Гайдев (21')

2:0 Ернан Ангелов (35')

3:0 Габриел Йорданов (46') д

4:0 Габриел Йорданов (80'+1)

Берое - ЦСКА-София 3:1

1:0 Стелиян Христозов (7') д

1:1 Владислав Величков (20')

2:1 Стелиян Христозов (55')

3:1 Давид Иванов (66')

Славия - Дунав (Русе) 5:2

1:0 Юлиян Стоянов (22')

2:0 Деан Йорданов (30')

3:0 Петър Благоев (39')

4:0 Иван Бонев (46')

5:0 Айк Ераносян (53')

5:1 Йоан Нофал (58')

5:2 Йоан Нофал (68')

Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.

Регистрирай сe