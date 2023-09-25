Резултати и голмайстори от 8-я кръг на Елитната група до 15 години

Септември - Ботев (Пловдив) 7:1
0:1 Кристиян Желев (2')
1:1 Даниел Чаушев (18') аг
2:1 Александър Вутов (21')
3:1 Димитър Маринов (23')
4:1 Стоил Йорданов (42')
5:1 Стоил Йорданов (47')
6:1 Димитър Маринов (53') д
7:1 Борис Стоянов (58')
Локомотив (Пловдив) - Спартак (Варна) 4:1
1:0 Кристиан Колев (16')
2:0 Васил Йорданов (32')
3:0 Методи Клисуранов (54')
4:0 Любомир Томов (59')
4:1 Цветомир Дяков (61')
Кронос - Черно море 0:0
Лудогорец - Спартак (Плевен) 8:0
1:0 Николай Попов (8')
2:0 Преслав Стойков (14')
3:0 Ястиян Георгиев (29')
4:0 Ястиян Георгиев (34')
5:0 Джем Андонов (44')
6:0 Николай Попов (58')
7:0 Николай Попов (65')
8:0 Николай Попов (79')
Звезденбург - Пловдив 2015 3:3
1:0 Тодор Георгиев (56')
2:0 Здравко Балджиев (65')
2:1 Димитър Димитров (69')
2:2 Теодор Василев (72')
3:2 Стилиян Гангаров (79')
3:3 Даниел Велков (81')
Левски - Национал 4:0
1:0 Мартин Гайдев (21')
2:0 Ернан Ангелов (35')
3:0 Габриел Йорданов (46') д
4:0 Габриел Йорданов (80'+1)
Берое - ЦСКА-София 3:1
1:0 Стелиян Христозов (7') д
1:1 Владислав Величков (20')
2:1 Стелиян Христозов (55')
3:1 Давид Иванов (66')
Славия - Дунав (Русе) 5:2
1:0 Юлиян Стоянов (22')
2:0 Деан Йорданов (30')
3:0 Петър Благоев (39')
4:0 Иван Бонев (46')
5:0 Айк Ераносян (53')
5:1 Йоан Нофал (58')
5:2 Йоан Нофал (68')
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