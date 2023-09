Шефът на съдиите в Италия смята, че Ювентус е бил ощетен срещу Сасуоло

Le polemiche gratuite delle ultime settimane stanno sortendo gli effetti desiderati. Come disse Carraro a suo tempo: "Faccia la partita onesta, per carità di Dio, ma che non faccia errori a favore della Juventus..." #SassuoloJuventus #Bremer #Berardi #VAR pic.twitter.com/5Bc3H7LQAJ