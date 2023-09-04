Пълна програма на първото завъртане в НБЛ

Днес бе изтеглен жребият за новия сезон в Националната баскетболна лига, а ето и пълната програма на първото завъртане през новия сезон в елита на българския баскетбол.

1 кръг



ЦСКА - Ямбол

Спартак Плевен - Академик Пловдив

Рилски спортист - Миньор 2015

Берое - Черноморец

Балкан - Шумен

Черно море Тича - Левски

Фаворитите се разминаха на старта на сезона в НБЛ, Вечното дерби ще е в четвъртия кръг

2 кръг



Академик Пловдив - ЦСКА

Ямбол - Черно море Тича

Левски - Балкан

Шумен - Берое

Черноморец - Рилски спортист

Миньор 2015 - Спартак Плевен

3 кръг



Берое - Левски

Балкан - Черно море Тича

Академик Пловдив - Ямбол

ЦСКА - Миньор 2015

Спартак Плевен - Черноморец

Рилски спортист - Шумен

8

4 кръг



Левски - ЦСКА

Шумен - Академик Пловдив

Черноморец - Миньор 2015

Ямбол - Берое

Балкан - Рилски спортист

Черно море Тича - Спартак Плевен

5 кръг



Академик Пловдив - Левски

ЦСКА - Черно море Тича

Спартак Плевен - Балкан

Рилски спортист - берое

Черноморец - Ямбол

Миньор 2015 - Шумен

8

6 кръг



Рилски спортист - ЦСКА

Берое - Академик Пловдив

Балкан - Миньор 2015

Черно море Тича - Черноморец

Левски - Шумен

Ямбол - Спартак Плевен

7 кръг



Левски - Ямбол

Шумен - Черно море Тича

Черноморец - Балкан

Миньор 2015 - Берое

Академик Пловдив - Рилски спортист

ЦСКА - Спартак Плевен

8

8 кръг



Миньор 2015 - Академик Пловдив

Балкан - Ямбол

Черно море Тича - Берое

Левски - Рилски спортист

Шумен - Спартак Плевен

Черноморец - ЦСКА

9 кръг



Рилски спортист - Черно море Тича

Берое - Балкан

Ямбол - Миньор 2015

Академик Пловдив - Черноморец

ЦСКА - Шумен

Спартак Плевен - Левски

8

10 кръг



Черно море Тича - Академик Пловдив

Левски - Миньор 2015

Шумен - Черноморец

Рилски спортист - Ямбол

Берое - Спартак Плевен

Балкан - ЦСКА

11 кръг



Миньор 2015 - Черно море Тича

Академик Пловдив - Балкан

ЦСКА - Берое

Спартак Плевен - Рилски спортист

Ямбол - Шумен

Черноморец - Левски

Снимки: Владимир Иванов