Пълна програма на първото завъртане в НБЛ

Днес бе изтеглен жребият за новия сезон в Националната баскетболна лига, а ето и пълната програма на първото завъртане през новия сезон в елита на българския баскетбол.
1 кръг
ЦСКА - Ямбол
Спартак Плевен - Академик Пловдив
Рилски спортист - Миньор 2015
Берое - Черноморец
Балкан - Шумен
Черно море Тича - Левски
Фаворитите се разминаха на старта на сезона в НБЛ, Вечното дерби ще е в четвъртия кръг
2 кръг
Академик Пловдив - ЦСКА
Ямбол - Черно море Тича
Левски - Балкан
Шумен - Берое
Черноморец - Рилски спортист
Миньор 2015 - Спартак Плевен
3 кръг
Берое - Левски
Балкан - Черно море Тича
Академик Пловдив - Ямбол
ЦСКА - Миньор 2015
Спартак Плевен - Черноморец
Рилски спортист - Шумен
4 кръг
Левски - ЦСКА
Шумен - Академик Пловдив
Черноморец - Миньор 2015
Ямбол - Берое
Балкан - Рилски спортист
Черно море Тича - Спартак Плевен
5 кръг
Академик Пловдив - Левски
ЦСКА - Черно море Тича
Спартак Плевен - Балкан
Рилски спортист - берое
Черноморец - Ямбол
Миньор 2015 - Шумен
6 кръг
Рилски спортист - ЦСКА
Берое - Академик Пловдив
Балкан - Миньор 2015
Черно море Тича - Черноморец
Левски - Шумен
Ямбол - Спартак Плевен
7 кръг
Левски - Ямбол
Шумен - Черно море Тича
Черноморец - Балкан
Миньор 2015 - Берое
Академик Пловдив - Рилски спортист
ЦСКА - Спартак Плевен
8 кръг
Миньор 2015 - Академик Пловдив
Балкан - Ямбол
Черно море Тича - Берое
Левски - Рилски спортист
Шумен - Спартак Плевен
Черноморец - ЦСКА
9 кръг
Рилски спортист - Черно море Тича
Берое - Балкан
Ямбол - Миньор 2015
Академик Пловдив - Черноморец
ЦСКА - Шумен
Спартак Плевен - Левски
10 кръг
Черно море Тича - Академик Пловдив
Левски - Миньор 2015
Шумен - Черноморец
Рилски спортист - Ямбол
Берое - Спартак Плевен
Балкан - ЦСКА
11 кръг
Миньор 2015 - Черно море Тича
Академик Пловдив - Балкан
ЦСКА - Берое
Спартак Плевен - Рилски спортист
Ямбол - Шумен
Черноморец - Левски
Снимки: Владимир Иванов