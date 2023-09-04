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Пълна програма на първото завъртане в НБЛ

  • 4 сеп 2023 | 12:33
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Днес бе изтеглен жребият за новия сезон в Националната баскетболна лига, а ето и пълната програма на първото завъртане през новия сезон в елита на българския баскетбол.

1 кръг

ЦСКА - Ямбол
Спартак Плевен - Академик Пловдив
Рилски спортист - Миньор 2015
Берое - Черноморец
Балкан - Шумен
Черно море Тича - Левски

Фаворитите се разминаха на старта на сезона в НБЛ, Вечното дерби ще е в четвъртия кръг
Фаворитите се разминаха на старта на сезона в НБЛ, Вечното дерби ще е в четвъртия кръг

2 кръг

Академик Пловдив - ЦСКА
Ямбол - Черно море Тича
Левски - Балкан
Шумен - Берое
Черноморец - Рилски спортист
Миньор 2015 - Спартак Плевен

3 кръг

Берое - Левски
Балкан - Черно море Тича
Академик Пловдив - Ямбол
ЦСКА - Миньор 2015
Спартак Плевен - Черноморец
Рилски спортист - Шумен

8 Жребий за национална баскетболна лига сезон 2023-2024

4 кръг 

Левски - ЦСКА
Шумен - Академик Пловдив
Черноморец - Миньор 2015
Ямбол - Берое
Балкан - Рилски спортист
Черно море Тича - Спартак Плевен

5 кръг 

Академик Пловдив - Левски
ЦСКА - Черно море Тича
Спартак Плевен - Балкан
Рилски спортист - берое
Черноморец - Ямбол
Миньор 2015 - Шумен

8 Жребий за национална баскетболна лига сезон 2023-2024

6 кръг

Рилски спортист - ЦСКА
Берое - Академик Пловдив
Балкан - Миньор 2015
Черно море Тича - Черноморец
Левски - Шумен
Ямбол - Спартак Плевен

7 кръг

Левски - Ямбол
Шумен - Черно море Тича
Черноморец - Балкан
Миньор 2015 - Берое 
Академик Пловдив - Рилски спортист
ЦСКА - Спартак Плевен

8 Жребий за национална баскетболна лига сезон 2023-2024

8 кръг

Миньор 2015 - Академик Пловдив
Балкан - Ямбол
Черно море Тича - Берое 
Левски - Рилски спортист 
Шумен - Спартак Плевен
Черноморец - ЦСКА

9 кръг

Рилски спортист - Черно море Тича
Берое - Балкан
Ямбол - Миньор 2015
Академик Пловдив - Черноморец
ЦСКА - Шумен
Спартак Плевен - Левски

8 Жребий за национална баскетболна лига сезон 2023-2024

10 кръг

Черно море Тича - Академик Пловдив 
Левски - Миньор 2015
Шумен - Черноморец
Рилски спортист - Ямбол
Берое - Спартак Плевен
Балкан - ЦСКА

11 кръг

Миньор 2015 - Черно море Тича
Академик Пловдив - Балкан
ЦСКА - Берое
Спартак Плевен - Рилски спортист
Ямбол - Шумен
Черноморец - Левски

Снимки: Владимир Иванов

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