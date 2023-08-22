Волен Чинков ще свири дербито между ЦСКА - София и Черно море

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви нарядите за мачовете от предстоящия седми кръг в efbet Лига. Дербито между ЦСКА - София и Черно море на стадион "Българска армия" ще бъде ръководено от Волен Чинков.

Драгомир Драганов пък ще свири Лудогорец - Берое, а столичният сблъсък между Славия и ЦСКА 1948 в "Овча купел" е поверен на Георги Давидов.

Ето всички съдийски назначения за седмия кръг:

25 август 2023 г., петък, 19:00 ч.

Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ПФК Ботев Враца

ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Владимир Тодоров Ташков

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Петър Георгиев Кузев

СН: Йордан Динков Сталев

25 август 2023 г., петък, 21:15 ч.

ФК Хебър 1918 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Драгомир Руменов Милев

СН: Цветан Кръстев Кръстев

26 август 2023 г., събота, 19:00 ч.

ФК Крумовград - ФК Локомотив 1929

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Никифор Деянов Велков

СН: Николай Георгиев Ангелов

26 август 2023 г., събота, 21:15 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Черно море

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Димитър Русенов Русев

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Димитър Панайотов Костов

27 август 2023 г., неделя, 19:00 ч.

ФК Етър ВТ - ПФК Ботев АД

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Живко Руменов Петров

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Мартин Живков Великов

СН: Николай Йорданов Колев

27 август 2023 г., неделя, 21:15 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Георги Спасов Славов

28 август 2023 г., понеделник, 20:30 ч.

ПФК Славия 1913 - ФК ЦСКА 1948

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Петър Велизаров Митрев

СН: Валентин Желев Добрев



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.

Регистрирай сe