Волен Чинков ще свири дербито между ЦСКА - София и Черно море

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви нарядите за мачовете от предстоящия седми кръг в efbet Лига. Дербито между ЦСКА - София и Черно море на стадион "Българска армия" ще бъде ръководено от Волен Чинков.
Драгомир Драганов пък ще свири Лудогорец - Берое, а столичният сблъсък между Славия и ЦСКА 1948 в "Овча купел" е поверен на Георги Давидов.
Ето всички съдийски назначения за седмия кръг:
25 август 2023 г., петък, 19:00 ч.
Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ПФК Ботев Враца
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Петър Георгиев Кузев
СН: Йордан Динков Сталев
25 август 2023 г., петък, 21:15 ч.
ФК Хебър 1918 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Драгомир Руменов Милев
СН: Цветан Кръстев Кръстев
26 август 2023 г., събота, 19:00 ч.
ФК Крумовград - ФК Локомотив 1929
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Никифор Деянов Велков
СН: Николай Георгиев Ангелов
26 август 2023 г., събота, 21:15 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Черно море
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Димитър Панайотов Костов
27 август 2023 г., неделя, 19:00 ч.
ФК Етър ВТ - ПФК Ботев АД
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Мартин Живков Великов
СН: Николай Йорданов Колев
27 август 2023 г., неделя, 21:15 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Георги Спасов Славов
28 август 2023 г., понеделник, 20:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ФК ЦСКА 1948
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Петър Велизаров Митрев
СН: Валентин Желев Добрев
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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