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  3. "ДМ Тенис" и "15:40" са финалисти на Държавното отборно първенство за юноши до 14 г.

"ДМ Тенис" и "15:40" са финалисти на Държавното отборно първенство за юноши до 14 г.

  • 11 авг 2023 | 08:43
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"ДМ Тенис" и "15:40" са финалисти на Държавното отборно първенство за юноши до 14 г.

ТК „ДМ Тенис", гр.Стара Загора и ТК „15:40", гр.София ще играят във финалната среща Държавното отборно първенство по тенис за юноши до 14 годишна възраст в Свиленград. Надпреварата от календара на БФТенис се провежда на кортовете на ТК "Свиленград".

На полуфиналите ТК „ДМ Тенис", гр.Стара Загора в състав Калоян Шиков, Мартин Бонев, Златко Марчев и Ивайло Байчев се наложи с 3:1 победи над ТК „Про спорт", гр.София в състав Мартин Тодоров, Пламен Колев, Дамян Боянов и Никола Павлов.

ТК „15:40", гр.София в състав Виктор Атанасов, Алекс Сархачев, Антонио Радков, Дариан Йовчев, Александър Константинов и Симеон Хаджиев спечели с 3:2 победи срещу ТК „Некст Джен", гр. София в състав Данаил Петров, Марин Абаджиев, Максим Петков, Калоян Карапетров и Никола Божилов.

5-8 място:
ТК „Бароко Спорт", гр.София – ТК „Хасково 2015", гр.Хасково 3:1
ТК „Супер Спорт", гр.Варна – ТК „Велто", гр.Варна 3:1

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