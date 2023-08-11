"ДМ Тенис" и "15:40" са финалисти на Държавното отборно първенство за юноши до 14 г.

ТК „ДМ Тенис", гр.Стара Загора и ТК „15:40", гр.София ще играят във финалната среща Държавното отборно първенство по тенис за юноши до 14 годишна възраст в Свиленград. Надпреварата от календара на БФТенис се провежда на кортовете на ТК "Свиленград".
На полуфиналите ТК „ДМ Тенис", гр.Стара Загора в състав Калоян Шиков, Мартин Бонев, Златко Марчев и Ивайло Байчев се наложи с 3:1 победи над ТК „Про спорт", гр.София в състав Мартин Тодоров, Пламен Колев, Дамян Боянов и Никола Павлов.
ТК „15:40", гр.София в състав Виктор Атанасов, Алекс Сархачев, Антонио Радков, Дариан Йовчев, Александър Константинов и Симеон Хаджиев спечели с 3:2 победи срещу ТК „Некст Джен", гр. София в състав Данаил Петров, Марин Абаджиев, Максим Петков, Калоян Карапетров и Никола Божилов.
5-8 място:
ТК „Бароко Спорт", гр.София – ТК „Хасково 2015", гр.Хасково 3:1
ТК „Супер Спорт", гр.Варна – ТК „Велто", гр.Варна 3:1