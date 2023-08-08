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  3. Резултати и голмайстори в 1-я кръг на Елитната група до 17 години

Резултати и голмайстори в 1-я кръг на Елитната група до 17 години

  • 8 авг 2023 | 15:19
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Резултати и голмайстори в 1-я кръг на Елитната група до 17 години

ЦСКА-София - Левски  0:2
0:1 Михаил Петров (45')
0:2 Стивън Стоянчов (46')

Спартак (Плевен) - Ботев (Пловдив)  2:8
0:1 Радостин Георгиев (10')
0:2 Александър Карталов (20')
0:3 Кристиян Хаджиниколов (23') д
0:4 Радостин Георгиев (35')
1:4  Габриел Славов (39')
1:5 Александър Карталов (50')
1:6 Александър Карталов (58')
1:7 Стефан Чукаров (62') аг
1:8 Мартин Георгиев (75')
2:8 Димитър Николов (80') аг

Берое - Локомотив (Пловдив)  3:0
1:0 Мирослав Георгиев (3')
2:0 Валентин Йорданов (27')
3:0 Теодор Стефанов (90')+1

Лудогорец - Етър  3:0
1:0 Калоян Божков (50')
2:0 Станислав Витанов (66')
3:0 Елисей Съров (90')+2

Хебър - Славия  0:0

Дунав (Русе) - Черно море  1:5
0:1 Драгослав Петров (21')
0:2 Тони Михайлов (24')
0:3 Кристиан Михайлов (33')
0:4 Никола Недков (65')
0:5 Тони Михайлов (76')
1:5 Николай Енчев (77')
 

Септември - ЦСКА 1948  2:3
1:0 Димитър Василев (20')
1:1 Адриян Тодоров (32')
1:2 Георги Георгиев (53')
1:3 Севи Идирз (56')
2:3 Димитър Василев (90)

Пирин - Национал  2:3
1:0 Тодор Пасков (38')
1:1 Румен Колев (43')
1:2 Александър Марков (62')
2:2 Кристиян Бачев (64')
2:3 Александър Марков (77')

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