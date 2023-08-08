Резултати и голмайстори в 1-я кръг на Елитната група до 17 години

ЦСКА-София - Левски 0:2

0:1 Михаил Петров (45')

0:2 Стивън Стоянчов (46')

Спартак (Плевен) - Ботев (Пловдив) 2:8

0:1 Радостин Георгиев (10')

0:2 Александър Карталов (20')

0:3 Кристиян Хаджиниколов (23') д

0:4 Радостин Георгиев (35')

1:4 Габриел Славов (39')

1:5 Александър Карталов (50')

1:6 Александър Карталов (58')

1:7 Стефан Чукаров (62') аг

1:8 Мартин Георгиев (75')

2:8 Димитър Николов (80') аг

Берое - Локомотив (Пловдив) 3:0

1:0 Мирослав Георгиев (3')

2:0 Валентин Йорданов (27')

3:0 Теодор Стефанов (90')+1

Лудогорец - Етър 3:0

1:0 Калоян Божков (50')

2:0 Станислав Витанов (66')

3:0 Елисей Съров (90')+2

Хебър - Славия 0:0

Дунав (Русе) - Черно море 1:5

0:1 Драгослав Петров (21')

0:2 Тони Михайлов (24')

0:3 Кристиан Михайлов (33')

0:4 Никола Недков (65')

0:5 Тони Михайлов (76')

1:5 Николай Енчев (77')



Септември - ЦСКА 1948 2:3

1:0 Димитър Василев (20')

1:1 Адриян Тодоров (32')

1:2 Георги Георгиев (53')

1:3 Севи Идирз (56')

2:3 Димитър Василев (90)

Пирин - Национал 2:3

1:0 Тодор Пасков (38')

1:1 Румен Колев (43')

1:2 Александър Марков (62')

2:2 Кристиян Бачев (64')

2:3 Александър Марков (77')

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