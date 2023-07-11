Ясни са съдийските назначения за първия кръг Втора лига

Станаха ясни съдийските назначения за първия кръг на сезон 2023/24 във Втора лига.
15 юли 2023 г., събота, 18:30 ч.
ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923 - ОФК Янтра 2019
ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Вилиян Весков Видинов
СН: Стефан Иванов Йорданов
15 юли 2023 г., събота, 18:30 ч.
ОФК Беласица - Спортист 2009
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Иван Стоянов Копчев АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Васил Петров Минев
СН: Крум Добринов Стоилов
15 юли 2023 г., събота, 18:30 ч.
ПФК Марица 1921 - ОФК Спартак Пл
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Веселин Мишев Добриянов
15 юли 2023 г., събота, 18:30 ч.
ПФК Септември Сф - ФК Литекс Ловеч
ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Месут Севинчев Ахмедов
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева
СН: Асен Йорданов Николов
15 юли 2023 г., събота, 18:30 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ФК Черноморец Балчик
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Виктор Андриянов Кукуянов
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Борис Димитров Борисов
15 юли 2023 г., събота, 18:30 ч.
ФК Струмска слава 1927 - ПФК Монтана 1921
ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов
СН: Стефан Спасов Иванов
16 юли 2023 г., неделя, 18:30 ч.
Дунав Русе - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Борис Борисов Попов
СН: Камен Михайлов Алексиев
16 юли 2023 г., неделя, 19:00 ч.
Спартак 1918 - ЦСКА 1948 II
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров
СН: Живко Герганов Недялков
18 юли 2023 г., вторник, 18:30 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС - ФК Марек 1915
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Георги Иванов Хаджийски
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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