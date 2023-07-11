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  3. Ясни са съдийските назначения за първия кръг Втора лига

Ясни са съдийските назначения за първия кръг Втора лига

  • 11 юли 2023 | 18:58
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Ясни са съдийските назначения за първия кръг Втора лига

Станаха ясни съдийските назначения за първия кръг на сезон 2023/24 във Втора лига.

15 юли 2023 г., събота, 18:30 ч.
ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923 - ОФК Янтра 2019
ГС:    Димитър Цолов Буров    АС1:    Павлин Цветанов Михайлов    АС2:    Дарин Василев Иванов
4-ТИ:    Вилиян Весков Видинов                
СН:    Стефан Иванов Йорданов     
 
15 юли 2023 г., събота, 18:30 ч.
ОФК Беласица - Спортист 2009
ГС:    Димо Стоянов Димов    АС1:    Иван Стоянов Копчев    АС2:    Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ:    Васил Петров Минев                
СН:    Крум Добринов Стоилов     
 
15 юли 2023 г., събота, 18:30 ч.
ПФК Марица 1921 - ОФК Спартак Пл
ГС:    Стоян Панталеев Арсов    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев                
СН:    Веселин Мишев Добриянов     
 
15 юли 2023 г., събота, 18:30 ч.
ПФК Септември Сф - ФК Литекс Ловеч
ГС:    Денислав Йорданов Сталев    АС1:    Цветан Гошов Горанов    АС2:    Месут Севинчев Ахмедов
4-ТИ:    Кристина Георгиева Георгиева                
СН:    Асен Йорданов Николов     

15 юли 2023 г., събота, 18:30 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ФК Черноморец Балчик
ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Владимир Ангелов Велев    АС2:    Виктор Андриянов Кукуянов
4-ТИ:    Кристиян Младенов Тодоров                
СН:    Борис Димитров Борисов     
 
15 юли 2023 г., събота, 18:30 ч.
ФК Струмска слава 1927 - ПФК Монтана 1921
ГС:    Стилян Стоянов Колев    АС1:    Милен Дончев Арабаджиев    АС2:    Александър Христов Апостолов
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов                
СН:    Стефан Спасов Иванов     
 
16 юли 2023 г., неделя, 18:30 ч.
Дунав Русе - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС:    Станимир Георгиев Тодоров    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Никифор Деянов Велков
4-ТИ:    Борис Борисов Попов                
СН:    Камен Михайлов Алексиев     
 
16 юли 2023 г., неделя, 19:00 ч.
Спартак 1918 - ЦСКА 1948 II
ГС:    Любослав Бисеров Любомиров    АС1:    Тодор Василев Вуков    АС2:    Иван Радославов Иванов
4-ТИ:    Светослав Иванов Лазаров                
СН:    Живко Герганов Недялков     
 
18 юли 2023 г., вторник, 18:30 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС - ФК Марек 1915
ГС:    Мартин Живков Великов    АС1:    Красимир Атанасов Атанасов    АС2:    Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев                
СН:    Георги Иванов Хаджийски     
 
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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