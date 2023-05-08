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Обявиха съдиите за реваншите за Купата

  • 8 май 2023 | 15:09
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Обявиха съдиите за реваншите за Купата

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи реферите за реваншите от полуфиналите за Sesame Купа на България. Георги Кабаков ще ръководи двубоя между ЦСКА 1948 и Локомотив (София) в сряда, а Радослав Гидженов ще свири Лудогорец - Черно море ден по-късно.

10 май 2023 г., сряда, 19:00 ч. 
ФК ЦСКА 1948 - ФК Локомотив 1929 
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков 
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Светослав Колев Енчев 
СН: Стоян Христов Денев

11 май 2023 г., четвъртък, 19:00 ч. 
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Черно море 
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Емилов Венев 
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Иво Николаев Колев 
СН: Георги Василев Йорданов

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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