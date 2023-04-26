Обявиха съдията за ЦСКА - София - Лудогорец, Никола Попов свири първия мач на "Колежа"

Съдийската комисия към Бългаския футболен съюз определи назначенията за предстоящия 28-и кръг в efbet Лига. Директният сблъсък за първото място между ЦСКА - София и Лудогорец ще бъде ръководен от Георги Кабаков.

Никола Попов пък ще свири първия мач на "Колежа" от над 9 години насам. Както е известно Ботев (Пловдив) открива новия си стадион с двубой срещу Левски.

Ето всички съдийски наряди за кръга:

28 април 2023 г., петък, 17:30 ч.

ПФК Септември Сф - ПФК Славия 1913

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Петър Велизаров Митрев

СН: Венцислав Иванов Гаврилов

28 април 2023 г., петък, 20:00 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - Спартак 1918

ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Даниел Милков Ников

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Мартин Живков Богдев

29 април 2023 г., събота, 15:00 ч.

ФК Локомотив 1929 - ФК Хебър 1918

ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Димитър Русенов Русев

СН: Стефан Апостолов Апостолов

29 април 2023 г., събота, 17:30 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Ботев Враца

ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Мартин Тодоров Мачев

СН: Димитър Панайотов Костов

29 април 2023 г., събота, 20:00 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК Левски

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Волен Валентинов Чинков ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Иво Николаев Колев

СН: Георги Василев Йорданов

30 април 2023 г., неделя, 15:15 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - Футболен Клуб Пирин АД

ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Цветан Кръстев Кръстев

30 април 2023 г., неделя, 17:45 ч.

ПФК Черно море - ФК ЦСКА 1948

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев

4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Светослав Колев Енчев

СН: Йордан Веселинов Гулев

30 април 2023 г., неделя, 20:15 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Радослав Петров Гидженов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев

СН: Валентин Желев Добрев



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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