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Обявиха съдията за ЦСКА - София - Лудогорец, Никола Попов свири първия мач на "Колежа"

  • 26 апр 2023 | 19:36
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Обявиха съдията за ЦСКА - София - Лудогорец, Никола Попов свири първия мач на "Колежа"

Съдийската комисия към Бългаския футболен съюз определи назначенията за предстоящия 28-и кръг в efbet Лига. Директният сблъсък за първото място между ЦСКА - София и Лудогорец ще бъде ръководен от Георги Кабаков.

Никола Попов пък ще свири първия мач на "Колежа" от над 9 години насам. Както е известно Ботев (Пловдив) открива новия си стадион с двубой срещу Левски.

Ето всички съдийски наряди за кръга:

28 април 2023 г., петък, 17:30 ч. 
ПФК Септември Сф - ПФК Славия 1913 
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Костадин Димитров Тановчев 
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Петър Велизаров Митрев 
СН: Венцислав Иванов Гаврилов

28 април 2023 г., петък, 20:00 ч. 
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - Спартак 1918 
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Даниел Милков Ников 
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мирослав Максимов Иванов 
СН: Мартин Живков Богдев

29 април 2023 г., събота, 15:00 ч. 
ФК Локомотив 1929 - ФК Хебър 1918 
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Красимир Атанасов Атанасов 
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Димитър Русенов Русев 
СН: Стефан Апостолов Апостолов

29 април 2023 г., събота, 17:30 ч. 
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Ботев Враца 
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Мирослав Николаев Симеонов 
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Мартин Тодоров Мачев 
СН: Димитър Панайотов Костов

29 април 2023 г., събота, 20:00 ч. 
ПФК Ботев АД - ПФК Левски 
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Емилов Венев 
4-ТИ: Волен Валентинов Чинков ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Иво Николаев Колев 
СН: Георги Василев Йорданов

30 април 2023 г., неделя, 15:15 ч. 
ПФК Берое - Стара Загора - Футболен Клуб Пирин АД 
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Станислав Лазаров Станев 
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Георги Пламенов Тодоров 
СН: Цветан Кръстев Кръстев

30 април 2023 г., неделя, 17:45 ч. 
ПФК Черно море - ФК ЦСКА 1948 
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев 
4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Светослав Колев Енчев 
СН: Йордан Веселинов Гулев

30 април 2023 г., неделя, 20:15 ч. 
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Лудогорец 1945 
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков 
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев 
СН: Валентин Желев Добрев

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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