Резултати от НБА
Мачове от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация (НБА):
Шарлът – Хюстън 109:112
Индиана – Детройт 115:122
Вашингтон - Маями 114:108
Атланта - Филаделфия 131:136
Бостън – Торонто 121:102
Бруклин - Орландо 101:84
Милуоки - Мемфис 114:137
Ню Орлиънс - Ню Йорк 113:105
Далас - Чикаго 112:115
Сакраменто - Голдън Стейт 97:119
ЛА Лейкърс - Финикс 121:107
Лидери в отделните дивизии
Източна конференция
Атлантическа дивизия: Бостън 56/25, Филаделфия 53/28, Ню Йорк 47/34
Централна дивизия: Милуоки 58/23, Кливланд 51/30, Чикаго 39/42
Югоизточна дивизия: Маями 43/38, Атланта 41/40, Вашингтон 35/46
Западна конференция
Тихоокеанска дивизия: Сакраменто 48/33, Финикс 45/36, Голдън Стейт 43/38
Югозападна дивизия: Мемфис 51/30, Ню Орлиънс 42/39, Далас 38/43
Северозападна дивизия: Денвър 52/28, Минесота 40/40, Оклахома Сити 39/42
Снимки: Gettyimages