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Резултати от НБА

  • 8 апр 2023 | 09:43
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Резултати от НБА

Мачове от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация (НБА): 

Шарлът – Хюстън 109:112 
Индиана – Детройт 115:122 
Вашингтон - Маями 114:108 
Атланта - Филаделфия 131:136 
Бостън – Торонто 121:102 
Бруклин - Орландо 101:84 
Милуоки - Мемфис 114:137 
Ню Орлиънс - Ню Йорк 113:105 
Далас - Чикаго 112:115 
Сакраменто - Голдън Стейт 97:119 
ЛА Лейкърс - Финикс 121:107

Лидери в отделните дивизии

Източна конференция
Атлантическа дивизия: Бостън 56/25, Филаделфия 53/28, Ню Йорк 47/34 
Централна дивизия: Милуоки 58/23, Кливланд 51/30, Чикаго 39/42 
Югоизточна дивизия: Маями 43/38, Атланта 41/40, Вашингтон 35/46 

Западна конференция 
Тихоокеанска дивизия: Сакраменто 48/33, Финикс 45/36, Голдън Стейт 43/38 
Югозападна дивизия: Мемфис 51/30, Ню Орлиънс 42/39, Далас 38/43 
Северозападна дивизия: Денвър 52/28, Минесота 40/40, Оклахома Сити 39/42

Снимки: Gettyimages

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