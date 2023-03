Само четирима имат по-висок процент победи начело на Тотнъм от Конте

1.88 - Tottenham averaged 1.88 points per game in the Premier League under Antonio Conte (P56 W32 D9 L15), the second highest figure for any Spurs manager (min. 38 games in charge):



1.89 - Pochettino

1.88 - Conte

1.83 - Villas-Boas

1.74 - Redknapp

1.64 - Mourinho



