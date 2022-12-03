Славия 0:0 Ботев (Пловдив)

Славия и Ботев (Пловдив) играят един срещу друг в двубой от 1/8-финалите на Sesame Купа на България. Резултатът към момента е 0:0.

СЛАВИЯ 0:0 БОТЕВ (ПЛОВДИВ)

Стартови състави:

Славия: 21. Светослав Вуцов, 83. Христо Попадийн, 23. Емил Виячки, 37. Венцислав Керчев, 4. Людовик Соарес, 17. Ерол Дост, 93. Кемело Нгуена, 73. Иван Минчев, 11. Кристиан Добрев, 33. Галин Иванов, 8. Емил Стоев;

Ботев: 13. Хидайет Ханкич, 3. Па Конате, 4. Виктор Генев, 6. Дилан Мертенс, 7. Мохамед Брахими, 10. Емануел Току, 11. Антоан Бароан, 18. Самюел Супрайен, 22. Реда Рабей, 28. Елвис Ману, 44. Роберто Пунчец.