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"Трето полувреме" преди Бразилия - Сърбия
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Съставите на Бразилия и Сърбия, Влахович е резерва (гледайте тук)

  • 24 ное 2022 | 20:09
  • 1966
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Отборите на Бразилия и Сърбия излизат един срещу друг на „Лусаил“ в мач от група G на Световното първенство в Катар.

Фаворитът Бразилия се изправя срещу опасната Сърбия
Фаворитът Бразилия се изправя срещу опасната Сърбия

Бразилия: Алисон, Данило, Маркиньос, Тиаго Силва, Сандро, Каземиро, Пакета, Винисиус, Неймар, Рафиня, Ричарлисон

Сърбия: В. Милинкович-Савич, Велкович, Миленконвич, Павлович, Живкович, Лукич, Гудел, С. Милинкович-Савич, Младенович, Тадич, Митрович

Снимки: Gettyimages

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