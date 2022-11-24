Съставите на Бразилия и Сърбия, Влахович е резерва (гледайте тук)

Отборите на Бразилия и Сърбия излизат един срещу друг на „Лусаил“ в мач от група G на Световното първенство в Катар.

Фаворитът Бразилия се изправя срещу опасната Сърбия

Бразилия: Алисон, Данило, Маркиньос, Тиаго Силва, Сандро, Каземиро, Пакета, Винисиус, Неймар, Рафиня, Ричарлисон

Сърбия: В. Милинкович-Савич, Велкович, Миленконвич, Павлович, Живкович, Лукич, Гудел, С. Милинкович-Савич, Младенович, Тадич, Митрович

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