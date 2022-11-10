Резултати от НБА
Първенство на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА), мачове от редовния сезон:
Орландо - Далас - 94:87
Шарлът - Портланд - 95:105
Индиана - Денвър - 119:122
Бостън - Детройт - 128:112
Торонто - Хюстън - 116:109
Атланта - Юта - 119:125
Бруклин - Ню Йорк - 112:119
Чикаго - Ню Орлиънс - 111:115
Оклахома Сити - Милуоки - 132:136 след две продължения
Минесота - Финикс - 117:129
Сан Антонио - Мемфис - 122:124 след продължение
ЛА Клипърс - ЛА Лейкърс - 114:101
Сакраменто - Кливланд - 127:120