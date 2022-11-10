Резултати от НБА

Първенство на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА), мачове от редовния сезон:

Орландо - Далас - 94:87

Шарлът - Портланд - 95:105

Индиана - Денвър - 119:122

Бостън - Детройт - 128:112

Торонто - Хюстън - 116:109

Атланта - Юта - 119:125

Бруклин - Ню Йорк - 112:119

Чикаго - Ню Орлиънс - 111:115

Оклахома Сити - Милуоки - 132:136 след две продължения

Минесота - Финикс - 117:129

Сан Антонио - Мемфис - 122:124 след продължение

ЛА Клипърс - ЛА Лейкърс - 114:101

Сакраменто - Кливланд - 127:120