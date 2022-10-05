Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Георги Кабаков ще ръководи дербито между Лудогорец и ЦСКА - София

Георги Кабаков ще ръководи дербито между Лудогорец и ЦСКА - София

  • 5 окт 2022 | 09:34
  • 619
  • 2
Георги Кабаков ще ръководи дербито между Лудогорец и ЦСКА - София

Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за предстоящия 13-и кръг в efbet Лига. Дербито между Лудогорец и ЦСКА - София е поверено на съдия №1 у нас Георги Кабаков. Двубоят Левски - Ботев (Пловдив) пък е поверен на Станимир Тренчев. 

Ето всички съдийски назначения:

7 октомври 2022 г., петък, 17:30 ч. 
Хебър 1918 - ФК Локомотив 1929 
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Георги Валентинов Стамболджиев 
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Николай Неделчев Чакъров 
СН: Димитър Панайотов Костов

7 октомври 2022 г., петък, 20:00 ч. 
Футболен Клуб Пирин АД - ПФК Берое - Стара Загора 
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Мирослав Николаев Симеонов 
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Станислав Георгиев Тодоров АВАР: Мартин Емилов Венев 
СН: Александър Костадинов Костадинов

8 октомври 2022 г., събота, 17:30 ч. 
ПФК Славия 1913 - ПФК Септември Сф 
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Илиян Петров Капарашев 
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Христо Пламенов Хаджийски 
СН: Петър Стоянов Петров

8 октомври 2022 г., събота, 20:00 ч. 
ПФК Левски - ПФК Ботев АД 
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Иво Николаев Колев 
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Дениз Пиринов Соколов 
СН: Валентин Желев Добрев

9 октомври 2022 г., неделя, 17:45 ч. 
ПФК Ботев Враца - ПФК Арда Кърджали 1924 
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Йордан Петров Петров АС2: Владимир Ангелов Велев 
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Светослав Колев Енчев 
СН: Георги Спасов Славов

9 октомври 2022 г., неделя, 20:15 ч. 
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Черно море 
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Драгомир Руменов Милев 
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Петър Велизаров Митрев 
СН: Стоян Маринов Алексиев

10 октомври 2022 г., понеделник, 17:00 ч. 
Спартак 1918 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Мартин Тодоров Мачев 
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Никифор Деянов Велков 
СН: Георги Генов Нарлев

10 октомври 2022 г., понеделник, 20:00 ч. 
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЦСКА - София ЕАД 
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков 
4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мирослав Максимов Иванов 
СН: Николай Тодоров Петров

  • 619
  • 2

Още от БГ Футбол

Левски урежда Шеху с картотека за мача с Ботев (Пловдив)

Левски урежда Шеху с картотека за мача с Ботев (Пловдив)

  • 5 окт 2022 | 09:52
  • 441
  • 0
България U15 пропусна да разгроми Словакия в контрола

България U15 пропусна да разгроми Словакия в контрола

  • 5 окт 2022 | 09:39
  • 387
  • 0
Козмин Моци: Загубата от Локо (София) дойде в точния момент, очаква ни тежък мач срещу ХИК

Козмин Моци: Загубата от Локо (София) дойде в точния момент, очаква ни тежък мач срещу ХИК

  • 5 окт 2022 | 09:19
  • 1207
  • 1
Кирил Десподов преди мача с ХИК: Изкуственият терен в Хелзинки изравнява силите

Кирил Десподов преди мача с ХИК: Изкуственият терен в Хелзинки изравнява силите

  • 5 окт 2022 | 09:06
  • 2255
  • 1
Лудорогец иска да свали средната възраст на състава си

Лудорогец иска да свали средната възраст на състава си

  • 5 окт 2022 | 07:58
  • 6277
  • 10
ЦСКА - София глоби солено Жеферсон и Гарсес

ЦСКА - София глоби солено Жеферсон и Гарсес

  • 5 окт 2022 | 07:36
  • 4187
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Очаква ни нова вълнуваща вечер в Шампионската лига

Очаква ни нова вълнуваща вечер в Шампионската лига

  • 5 окт 2022 | 07:19
  • 7975
  • 8
Кирил Десподов преди мача с ХИК: Изкуственият терен в Хелзинки изравнява силите

Кирил Десподов преди мача с ХИК: Изкуственият терен в Хелзинки изравнява силите

  • 5 окт 2022 | 09:06
  • 2255
  • 1
Хебър излиза срещу Аркада в първия си двубой от Шампионската лига

Хебър излиза срещу Аркада в първия си двубой от Шампионската лига

  • 5 окт 2022 | 08:42
  • 2034
  • 0
Лудорогец иска да свали средната възраст на състава си

Лудорогец иска да свали средната възраст на състава си

  • 5 окт 2022 | 07:58
  • 6277
  • 10
Интер надигна глава, за да повали Барселона

Интер надигна глава, за да повали Барселона

  • 4 окт 2022 | 23:59
  • 41367
  • 279

Видео акценти

Орлите отлитат за битката с ХИК

БГ Футбол

Орлите отлитат за битката с ХИК
Лудогорец замина за финландската си експедиция в Лига Европа

БГ Футбол

Лудогорец замина за финландската си експедиция в Лига Европа
Марек с поредна победа, докато Вихрен и Рилски спортист не се победиха в здрав мач на Югозапад

БГ Футбол

Марек с поредна победа, докато Вихрен и Рилски спортист не се победиха в здрав мач на Югозапад
Загорец се пребори с Несебър, докато Черноморец все още няма допуснат гол на Югоизток

БГ Футбол

Загорец се пребори с Несебър, докато Черноморец все още няма допуснат гол на Югоизток
Бдин обърна Локо (Мездра) и дръпна в класирането на Северозапад

БГ Футбол

Бдин обърна Локо (Мездра) и дръпна в класирането на Северозапад
(U15) Локомотив (София) - ФК Пловдив 2015 1:1

БГ Футбол

(U15) Локомотив (София) - ФК Пловдив 2015 1:1