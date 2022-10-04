Левски II - ЦСКА - София II (съставите)

Вторите отбори на Левски и ЦСКА - София се изправят един срещу друг в двубой от деветия кръг на Група “Б” на Югозападната трета лига. Към момента Левски II заема девета позиция с пет точки, докато ЦСКА - София II e седми с осем.

ЛЕВСКИ II 0:0 ЦСКА - СОФИЯ II

ЛЕВСКИ II: 1. Иван Андонов, 6. Денис Динев, 2. Слави Чакъров, 4. Никола Църовски, 5. Атанас Килов, 8. Антоан Стоянов, 9. Мартин Тодорски, 3. Калоян Стрински, 7. Антон Иванов, 10. Ивайло Марков, 11. Борислав Рупанов

ЦСКА - София II: 1. Илия Шаламанов-Тренков, 9. Александър Георгиев, 7. Марк-Емилио Папазов, 10. Илиан Антонов, 18. Юлиан Илиев, 22. Илиян Димитров, 17. Алесандро Николов, 14. Петко Панайотов, 8. Браян Стефков, 5. Росен Маринов, 6. Мартин Сотиров