Момчета от Уест Хам и Атлетико Мадрид ще играят за юношите на България срещу Словакия

Селекционерът на юношеския национален отбор на България до 15 г. (родени 2008 г.) Калоян Георгиев обяви група от 23 футболисти за предстоящите два приятелски мача срещу Словакия U15. И двете проверки ще се състоят на словашка земя, като първият двубой е утре (4 октомври) от 17:00 ч., а вторият на 6 октомври от 12:00 ч. Впечатление прави, че в състава има двама футболисти, които играят в чужбина - един в Уест Хам и един в Атлетико Мадрид.

Ето и повиканите играчи:

Вратари: Георги Кузов (Левски), Пламен Пенев (Лудогорец), Георги Стоянов (ЦСКА-София).



Защитници: Максимилиан Лазаров (Славия), Кристиян Гиздев (Лудогорец), Николай Любомиров (Национал), Радослав Караманов (Ботев Пд), Симеон Турлаков (Янтра), Никола Ставрев (Локомотив Пд), Мартин Портарски (Национал).



Полузащитници: Калоян Божков (Лудогорец), Радостин Стоилов (Левски), Кристиян Горянов (Национал), Георги Стефчов (Септември Сф), Валентино Върбанов (ЦСКА-София), Мартин Пейчев (Уест Хам), Марто Бойчев (ЦСКА 1948), Никола Кръстев (ЦСКА-София), Стивън Жерард (Левски), Димитър Челебиев (Септември Сф).



Нападатели: Кристиян Михайлов (Черно море), Александър Донев (Дунав), Даниел Димов (Атлетико М).