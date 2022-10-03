Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. България U15
  3. Момчета от Уест Хам и Атлетико Мадрид ще играят за юношите на България срещу Словакия

Момчета от Уест Хам и Атлетико Мадрид ще играят за юношите на България срещу Словакия

  • 3 окт 2022 | 11:48
  • 287
  • 0
Момчета от Уест Хам и Атлетико Мадрид ще играят за юношите на България срещу Словакия

Селекционерът на юношеския национален отбор на България до 15 г. (родени 2008 г.) Калоян Георгиев обяви група от 23 футболисти за предстоящите два приятелски мача срещу Словакия U15. И двете проверки ще се състоят на словашка земя, като първият двубой е утре (4 октомври) от 17:00 ч., а вторият на 6 октомври от 12:00 ч. Впечатление прави, че в състава има двама футболисти, които играят в чужбина - един в Уест Хам и един в Атлетико Мадрид.

Ето и повиканите играчи:

Вратари: Георги Кузов (Левски), Пламен Пенев (Лудогорец), Георги Стоянов (ЦСКА-София). 

Защитници: Максимилиан Лазаров (Славия), Кристиян Гиздев (Лудогорец), Николай Любомиров (Национал), Радослав Караманов (Ботев Пд), Симеон Турлаков (Янтра), Никола Ставрев (Локомотив Пд), Мартин Портарски (Национал). 

Полузащитници: Калоян Божков (Лудогорец), Радостин Стоилов (Левски), Кристиян Горянов (Национал), Георги Стефчов (Септември Сф), Валентино Върбанов (ЦСКА-София), Мартин Пейчев (Уест Хам), Марто Бойчев (ЦСКА 1948), Никола Кръстев (ЦСКА-София), Стивън Жерард (Левски), Димитър Челебиев (Септември Сф). 

Нападатели: Кристиян Михайлов (Черно море), Александър Донев (Дунав), Даниел Димов (Атлетико М).

Още от БГ Футбол

Лудогорец обяви програмата си за мача с ХИК

Лудогорец обяви програмата си за мача с ХИК

  • 3 окт 2022 | 11:46
  • 310
  • 0
Марио Топузов е играч на месеца в ЦСКА 1948

Марио Топузов е играч на месеца в ЦСКА 1948

  • 3 окт 2022 | 11:09
  • 324
  • 0
ЦСКА 1948 се включи в благотворителен търг в подкрепа на юноша на Добруджа

ЦСКА 1948 се включи в благотворителен търг в подкрепа на юноша на Добруджа

  • 3 окт 2022 | 11:05
  • 439
  • 0
Вратарят на Локо: Имаме най-добрите фенове в България!

Вратарят на Локо: Имаме най-добрите фенове в България!

  • 3 окт 2022 | 10:35
  • 555
  • 3
Илиан Илиев ще прави промени в атаката за мача с ЦСКА 1948

Илиан Илиев ще прави промени в атаката за мача с ЦСКА 1948

  • 3 окт 2022 | 10:32
  • 705
  • 1
Нов в Ботев аут до края на годината

Нов в Ботев аут до края на годината

  • 3 окт 2022 | 10:22
  • 714
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски ще се опита да се доближи до Лудогорец

Левски ще се опита да се доближи до Лудогорец

  • 3 окт 2022 | 07:23
  • 9377
  • 106
ЦСКА - София поглежда към върха в еfbet Лига

ЦСКА - София поглежда към върха в еfbet Лига

  • 3 окт 2022 | 06:54
  • 9505
  • 55
Локо (Пловдив) и ЦСКА 1948 излизат в ключов сблъсък на "Лаута"

Локо (Пловдив) и ЦСКА 1948 излизат в ключов сблъсък на "Лаута"

  • 3 окт 2022 | 07:52
  • 6041
  • 9
Реал допусна първа грешка, Бензема пропусна дузпа при завръщането си

Реал допусна първа грешка, Бензема пропусна дузпа при завръщането си

  • 2 окт 2022 | 23:55
  • 32444
  • 258
Ювентус намери подходяща жертва, за да си върне самочувствието

Ювентус намери подходяща жертва, за да си върне самочувствието

  • 2 окт 2022 | 23:34
  • 19773
  • 12

Видео акценти

Очаквайте скоро - “Колко добре ме познаваш?" - Епизод 3

Булевард

Очаквайте скоро - “Колко добре ме познаваш?" - Епизод 3
Янтра (Габрово) - Крумовград 0:1

БГ Футбол

Янтра (Габрово) - Крумовград 0:1
Дунав (Русе) - Витоша (Бистрица) 4:1

БГ Футбол

Дунав (Русе) - Витоша (Бистрица) 4:1
Спартак (Плевен) - Беласица 1:1

БГ Футбол

Спартак (Плевен) - Беласица 1:1
Дюкенс Назон специално пред "Код Спорт"

БГ Футбол

Дюкенс Назон специално пред "Код Спорт"
Първа загуба за Лудогорец в efbet Лига, "орлите" бяха приземени в "Надежда" от Локомотив (Сф)

БГ Футбол

Първа загуба за Лудогорец в efbet Лига, "орлите" бяха приземени в "Надежда" от Локомотив (Сф)