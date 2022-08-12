Парвиз Умарбаев: Готов съм вече да играя

Таджикистанският национал Парвиз Умарбаев е едно от най-любопитните попълнения в лятната селекция на ЦСКА 1948.

"От клуба имаше интерес към мен още от април месец. С ръководството се разбрахме, но не стана веднага, защото имаше малки проблеми. Но това не е важно, важното е, че вече съм част от отбора", каза пред клубната телевизия халфът.

"Приеха ме много добре, особено колективът. Според мен това е много важно за всеки един нов футболист. Засега всичко ми харесва", добави той.



"Когато дойде предложението от ЦСКА и се срещнах с ръководството, чух амбициите и ми беше много интересно. Тук има високи цели и искам да ги постигна заедно с отбора", каза още бившият играч на Локомотив (Пловдив).



"Отборът започна много добре първенството и виждам, че има качества. Сезонът е дълъг, има много мачове, ще работим здраво и ще видим къде сме в края", очаквай той.

"Тренировките минават много добре. Постепенно влизам в ритъм. В момента чакам документи. Готов съм вече да играя", завърши Парвиз Умарбаев.

Снимка: cska1948.bg