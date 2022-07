Борусия (Д) се интересува от Пьонтек

Borussia Dortmund have asked for info on Krzysztof Piatek from Hertha Berlin. ⚫️🟡



The Polish striker could leave Hertha in this transfer window. [@NicoSchira]#TheGoalpostNews #BVB #BSC #BorussiaDortmund #HerthaBerlin #Dortmund #HerthaBSC #Piatek #Bundesliga #Transfers pic.twitter.com/A5aXTSKG3r