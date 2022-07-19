Беласица - Добруджа (съставите)

Отборите на Беласица и Добруджа се изправят един срещу друг в мач от първия кръг на Втора лига. Бела се завръща в професионалния футбол след дълги години отсъствие. Феновете обаче няма да могат да се насладят на срещата на стадион "Цар Самуил" в Петрич, тъй като срещата ще се играе в Симитли.

БЕЛАСИЦА - ДОБРУДЖА

БЕЛАСИЦА: 1. Георгиев, 15. Карачоров, 22. Костов, 5. Русков, 7. Шамкалов, 55. Гогов, 10. Ангелов, 20. Таушанов, 11. Кирилов, 80. Смилков, 21. Вангелов

ДОБРУДЖА: 1. Илиев, 18. Цанков, 72. Николов, 21. Начев, 67. Адемов, 28. Тренчев, 10. Лазаров, 17. Милушев, 9. Ангелов, 31. Димитров, 11. Митев