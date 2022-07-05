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Крумовград се подсилва с Влади Узунов

  • 5 юли 2022 | 10:21
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Крумовград се подсилва с Влади Узунов

Дебютантът в професионалния футбол Крумовград е близо до привличането на опитния халф Владислав Узунов, пише „Труд“. Бившият футболист на Славия и ЦСКА вече тренира с новака във Втора лига.

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Тимът, воден от гръцкия специалист Акис Вавалис, в момента е на лагер в Банско. Узунов за последно беше част от столичния Септември, но договорът му изтече и в момента е свободен агент. Халфът взе участие и в контролата с нигерийския Мавлон Абуджа (3:3) в неделя.

През последните години Узунов игра още за Ботев (Враца), Хасково и Локомотив (Горна Оряховица).

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