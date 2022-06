Християн "REDSTAR" Пиронков и ex-MAD Lions ще срещнат Fnatic на големия финал на REPUBLEAGUE

Who will join FNATIC in the Grand Final?



🇪🇺 @EcstaticCS 🆚🇪🇺 EX MAD LIONS



📺🇬🇧https://t.co/5ko2MxPXSw

📺🇸🇰https://t.co/LJLvvyMLcY#REPUBLEAGUE pic.twitter.com/JwDKLMfn29