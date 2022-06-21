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Динков: Берое ми е дал всичко

  • 21 юни 2022 | 15:17
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Динков: Берое ми е дал всичко

По време на лагера в Тетевен капитанът на Берое Георги Динков даде интервю за клубния сайт. Вижте какво сподели той за изминалия шампионат, за подготовката и за ситуацията в клуба.

"Оценката за миналия сезон можеше да бъде по-добра. Мисля, че се справихме добре. Съжалявам само, че не успяхме да вземем последния мач. Случиха се много неща покрай клуба. Бяхме малко футболисти, но показахме мъжка игра и се справихме до голяма степен. Аз съм си от Стара Загора, а Берое ми е дал всичко. Не мислих много по предложението за нов договор. Дал съм и аз всичко, но и Берое ми е дал всичко"

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