Резултати от НБА
Мачове от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация (НБА):
Портланд - Ню Йорк 112:103
Вашингтон - Сакраменто 110:123
Ню Орлиънс - Сан Антонио 114:124
Шарлът - Мемфис 118:125
Торонто - Денвър 109:110
Филаделфия - Кливланд 103:93
Маями - Бруклин 115:111
Чикаго - Оклахома 106:101
Голдън Стейт - ЛА Лейкърс 117:115
Далас - ЛА Клипърс 97:99
Финикс - Орландо 132:105
Лидери в отделните дивизии
Източна конференция
Атлантическа дивизия: Филаделфия 34 победи/22 загуби, Торонто 31/24, Бостън 32/25
Централна дивизия: Чикаго 36/21, Кливланд 35/22, Милуоки 35/22
Югоизточна дивизия: Маями 37/20, Шарлът 29/29, Атланта 26/29
Западна конференция
Тихоокеанска дивизия: Финикс 46/10, Голдън Стейт 42/15, ЛА Клипърс 28/30
Югозападна дивизия: Мемфис 40/18, Далас 33/24, Ню Орлиънс 22/34
Северозападна дивизия: Юта 35/21, Денвър 31/25, Минесота 29/27
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