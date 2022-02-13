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Резултати от НБА

  • 13 февруари 2022 | 08:51
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Резултати от НБА

Мачове от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация (НБА): 

Портланд - Ню Йорк 112:103 
Вашингтон - Сакраменто 110:123 
Ню Орлиънс - Сан Антонио 114:124
Шарлът - Мемфис 118:125 
Торонто - Денвър 109:110 
Филаделфия - Кливланд 103:93 
Маями - Бруклин 115:111 
Чикаго - Оклахома 106:101 
Голдън Стейт - ЛА Лейкърс 117:115 
Далас - ЛА Клипърс 97:99 
Финикс - Орландо 132:105 

Лидери в отделните дивизии 

Източна конференция 

Атлантическа дивизия: Филаделфия 34 победи/22 загуби, Торонто 31/24, Бостън 32/25 
Централна дивизия: Чикаго 36/21, Кливланд 35/22, Милуоки 35/22 
Югоизточна дивизия: Маями 37/20, Шарлът 29/29, Атланта 26/29 

Западна конференция 

Тихоокеанска дивизия: Финикс 46/10, Голдън Стейт 42/15, ЛА Клипърс 28/30 
Югозападна дивизия: Мемфис 40/18, Далас 33/24, Ню Орлиънс 22/34 
Северозападна дивизия: Юта 35/21, Денвър 31/25, Минесота 29/27

Снимки: Gettyimages

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