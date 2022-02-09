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  3. Георги Гинчев ще ръководи мача между Локомотив (Сф) и ЦСКА - София

Георги Гинчев ще ръководи мача между Локомотив (Сф) и ЦСКА - София

  • 9 февруари 2022 | 15:30
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Станаха ясни съдийските назначения за отложените мачове от четвъртия кръг на efbet Лига. 

13 февруари 2022 година, неделя, 14:15 часа: 

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Лудогорец 1945 

ГС: Радослав Петров Гидженов 
АС1: Георги Любомиров Минев 
АС2: Георги Валентинов Стамболджиев 
4-ти: Димо Стоянов Димов 
ВАР: Валентин Станчев Железов 
АВАР: Станимир Илков Илков 
СН: Николай Георгиев Ангелов 

13 февруари 2022 година, неделя, 16:30 часа: 

ФК Локомотив 1929 - ПФК ЦСКА-София

ГС: Георги Милков Гинчев 
АС1: Георги Йорданов Дойнов 
АС2: Илиян Петров Капарашев 
4-ти: Васимир Маруан Ел-Хатиб 
ВАР: Станимир Лозанов Тренчев 
АВАР: Драгомир Руменов Милев 
СН: Иван Захариев Вълчев

На Свети Валентин поведи с 1:0. За идеите ще помогнем ние, мъжка солидарност, знаеш си. Виж тук нашите предложения.

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