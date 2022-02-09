Георги Гинчев ще ръководи мача между Локомотив (Сф) и ЦСКА - София
Станаха ясни съдийските назначения за отложените мачове от четвъртия кръг на efbet Лига.
13 февруари 2022 година, неделя, 14:15 часа:
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Радослав Петров Гидженов
АС1: Георги Любомиров Минев
АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ти: Димо Стоянов Димов
ВАР: Валентин Станчев Железов
АВАР: Станимир Илков Илков
СН: Николай Георгиев Ангелов
13 февруари 2022 година, неделя, 16:30 часа:
ФК Локомотив 1929 - ПФК ЦСКА-София
ГС: Георги Милков Гинчев
АС1: Георги Йорданов Дойнов
АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ти: Васимир Маруан Ел-Хатиб
ВАР: Станимир Лозанов Тренчев
АВАР: Драгомир Руменов Милев
СН: Иван Захариев Вълчев
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