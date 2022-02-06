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Французин пристигна в Берое

  • 6 февруари 2022 | 13:15
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Французин пристигна в Берое

Берое се подсилва с френски футболист за пролетния дял от първенството, съобщава Блиц. Неговото име е Кевин Тапоко и юноша на Лион. Той вече е пристигнал при старозагорци и ще подпише договор с клуба.

27-годишният Тапоко за последно е бил част от израелския Макаби (Хайфа). Французинът е футболист с подчертано отбранителни функции. Той ще бъде ползван от Берое предимно като централен защитник, но може да се справя и като дефанзивен халф. 

Тапоко през кариерата си е играл още за швейцарския Лозана, белгийските Десел, Льовен, Мускрон, РВС Брюксел, гръцкия Паниониос, кипърския Арис (Лимасол) и израелските Апоел Хадела, Апоел (Беер Шева) и френския Гренобъл.

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