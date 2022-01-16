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  3. Локомотив (ГО) и Вихър си поделиха по полувреме във Велико Търново

Локомотив (ГО) и Вихър си поделиха по полувреме във Велико Търново

  • 16 януари 2022 | 16:55
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Локомотив (ГО) и Вихър си поделиха по полувреме във Велико Търново

2:2 завърши приятелската среща на изкуствения терен във Велико Търново между Локомотив (Горна Оряховица) и Вихър (Славяново). Двамата треньори пуснаха в игра всички налични футболисти. „Железничарите“ започнаха по-добре. Те владееха инициативата през първото полувреме. В средата му настана суматоха пред славяновската врата, Емил Копаранов шутира, топката рикошира у Жулиен Бенков и спря в мрежата зад Светлин Линев. Четвърт час по-късно Кристиян Григоров игра с ръка и Димитър Байдаков вкара от дузпа втория гол за Локомотив. Двата отбора излязоха за втората част с доста променени съставите. През нея по-добър беше Вихър. В 61-ата минута Кристиян Григоров намали на 1:2. Той изравни с глава десетина минути по-късно. Малко преди края Константин Генков се устреми към празната врата и вратарят на съперника Ивайло Стефанов го спря с нарушение, за което беше отстранен с червен картон.

Стефан Неделчев се завърна в Локомотив (ГО)
Стефан Неделчев се завърна в Локомотив (ГО)

Съставите:

 

Локомотив – Иван Петров, Андрей Петров, Денислав Николов, Мартин Минчев, Ивайло Велчев, Емил Копаранов,Дилян Дончев, Тодор Бакърджиев, Димитър Байдаков (капитан), Стефан Неделчев, Кристиян Райчев

(Зехнур Чаушев, Ивайло Стефанов, Станимир Андреев, Десислав Пенев, Стефан Иванов, Звезделин Бончев, Валентин Петров, Красимир Гавазов, Никола Какамъков, Николай Дочев, Кристиян Дечев, Александър Краев, Кирил Димитров).

Треньор – Светлин Иванов

Вихър взе играч от Втора лига и бивш юношески национал
Вихър взе играч от Втора лига и бивш юношески национал

 

Вихър – Светлин Линев, Станислав Иванов, Тони Паликрушев, Кристиян Григоров, Светослав Кръстев, Жулиен Бенков, Цветан Петров, Йоан Петков, Константин Генков (капитан), Благовест Ленков, Янислав Иванов

(Теодор Тодоров, Милен Тодоров, Десислав Русев, Калин Иванов, Анатоли Петров).

Треньор – Николай Боянов

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