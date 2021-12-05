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Лудогорец победи с лекота столичния Локомотив на стадион "Васил Левски" - на живо с отзивите след 4:2
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  3. Пирин 0:0 ЦСКА - София

Пирин 0:0 ЦСКА - София

  • 5 декември 2021 | 16:44
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Пирин 0:0 ЦСКА - София

Пирин (Благоевград) и ЦСКА - София играят при 0:0 в мач от 18-ия кръг на efbet Лига. 

Сред 11-те на червените отново липсват Вилдсхут и Турицов, които са на пейката. Там е и Лам за сметка на Метс.

ПИРИН 0:0 ЦСКА - СОФИЯ

ПИРИН: 12. Хенгелман, 38. Дюлгеров, 71. Карачанаков, 31. Станоев, 7. Брахими, 5. Бодуров, 3. Занев, 18. Дяков, 29. Костов, 11. Манолев, 6. Попев

ЦСКА - СОФИЯ: 1. Бусато, 15. Вион, 2. Матей, 20. Метс, 18. Мазику, 3. Жеферсон, 24. Мухар, 10. Йомов, 8. Кери, 7. Баи, 9. Кайседо

Снимки: Спасияна Сергиева

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