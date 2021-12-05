Пирин 0:0 ЦСКА - София

Пирин (Благоевград) и ЦСКА - София играят при 0:0 в мач от 18-ия кръг на efbet Лига.

Сред 11-те на червените отново липсват Вилдсхут и Турицов, които са на пейката. Там е и Лам за сметка на Метс.

ПИРИН 0:0 ЦСКА - СОФИЯ

ПИРИН: 12. Хенгелман, 38. Дюлгеров, 71. Карачанаков, 31. Станоев, 7. Брахими, 5. Бодуров, 3. Занев, 18. Дяков, 29. Костов, 11. Манолев, 6. Попев

ЦСКА - СОФИЯ: 1. Бусато, 15. Вион, 2. Матей, 20. Метс, 18. Мазику, 3. Жеферсон, 24. Мухар, 10. Йомов, 8. Кери, 7. Баи, 9. Кайседо

Снимки: Спасияна Сергиева