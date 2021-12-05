Локо (София) - Лудогорец (съставите)

Шампионът Лудогорец гостува на Локомотив (София) от 14:30 часа в среща от 18-ия кръг на родното първенство. “Орлите” са начело в класирането, като имат аванс от 7 точки пред ЦСКА - София, но и мач повече. “Железничарите” пък се смъкнаха в зоната на изпадащите и спешно се нуждаят от положителен резултат.

В първия мач между двата отбора този сезон Лудогорец разгроми Локомотив с 5:0. Головете за “орлите” бяха дело на Вандерсон, Доминик Янков, Жосуе Са, Мавис Чибота и Каули.

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) - ЛУДОГОРЕЦ

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ): 24 Любенов, 13. Рапосо, 6. Крачунов, 89. Матеус, 26. Милошев, 22. Семерджиев, 44. Кацаров, 58. Октавио. 93. Пинсон, 10. Николов. 8. Иванов

ЛУДОГОРЕЦ: 1. Падт, 4. Сисиньо, 5. Терзиев, 24. Вердон, 22. Икоко, 8. Гонсалвеш, 23. Шоу, 64. Янков, 95. Каули, 11. Десподов, 19. Сотириу