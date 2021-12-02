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ЦСКА 1948 0:0 Пирин (Благоевград)

  • 2 декември 2021 | 12:45
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ЦСКА 1948 0:0 Пирин (Благоевград)

Съставите на ЦСКА 1948 и Пирин (Благоевград) играят при 0:0. Отборите на Николай Киров и Уорън Фийни дадоха старт на днешната сесия от 17-ия кръг на efbet Лига.

ЦСКА 1948 0:0 Пирин

Стартовите състави: 

ЦСКА 1948: 29. Наумов, 25. Г. Ангелов, 3. Пиргов, 87. Петров, 24. Марин, 7. Топузов, 18. Чочев, 37. Мартинов, 10. Русев, 20. Бастунов, 9. Д. Ангелов. 

Пирин: 12. Хенгелман, 38. Дюлгеров, 31. Станоев, 7. Брахими, 5. Бодуров, 3. Занев, 18. Дяков, 29. Костов, 11. Манолев, 14. Николов, 6. Попев.

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