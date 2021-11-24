Георги Кабаков ще свири дербито между ЦСКА - София и Лудогорец

Станаха ясни съдийските назначения за 16-ия кръг на efbet Лига. Топреферът Георги Кабаков ще ръководи дербито между ЦСКА - София и Лудогорец, което ще закрие кръга. Ето и всички останали назначния.