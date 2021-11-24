Георги Кабаков ще свири дербито между ЦСКА - София и Лудогорец
Станаха ясни съдийските назначения за 16-ия кръг на efbet Лига. Топреферът Георги Кабаков ще ръководи дербито между ЦСКА - София и Лудогорец, което ще закрие кръга. Ето и всички останали назначния.
26 ноември 2021 г., петък, 12:15 ч.
ПФК Ботев Враца - ФК Царско село 2015
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Никифор Деянов Велков
СН: Николай Георгиев Ангелов
26 ноември 2021 г., петък, 14:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев АД
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Александър Костадинов Костадинов
26 ноември 2021 г., петък, 16:45 ч.
ПФК Черно море - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Илиян Петров Капарашев
СН: Николай Тодоров Петров
27 ноември 2021 г., събота, 15:15 ч.
Футболен Клуб Пирин АД - ПФК Локомотив 1926
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Мартин Томиславов Русев
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Иван Захариев Вълчев
27 ноември 2021 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Левски
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Георги Крумов Виделов
28 ноември 2021 г., неделя, 15:15 ч.
ФК Локомотив 1929 - ФК ЦСКА 1948
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Даниел Милков Ников
СН: Евгени Георгиев Георгиев
29 ноември 2021 г., понеделник, 17:15 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев
СН: Радан Василев Мирянов