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  3. Георги Кабаков ще свири дербито между ЦСКА - София и Лудогорец

Георги Кабаков ще свири дербито между ЦСКА - София и Лудогорец

  • 24 ноември 2021 | 15:41
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Станаха ясни съдийските назначения за 16-ия кръг на efbet Лига. Топреферът Георги Кабаков ще ръководи дербито между ЦСКА - София и Лудогорец, което ще закрие кръга. Ето и всички останали назначния.

26 ноември 2021 г., петък, 12:15 ч. 
ПФК Ботев Враца - ФК Царско село 2015 
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Добромиров Димитров 
4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Никифор Деянов Велков 
СН: Николай Георгиев Ангелов 

26 ноември 2021 г., петък, 14:30 ч. 
ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев АД 
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Станислав Лазаров Станев 
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Георги Пламенов Тодоров 
СН: Александър Костадинов Костадинов 

26 ноември 2021 г., петък, 16:45 ч. 
ПФК Черно море - ПФК Берое - Стара Загора 
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев 
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Илиян Петров Капарашев 
СН: Николай Тодоров Петров 

27 ноември 2021 г., събота, 15:15 ч. 
Футболен Клуб Пирин АД - ПФК Локомотив 1926 
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Мартин Томиславов Русев 
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов 
СН: Иван Захариев Вълчев 

27 ноември 2021 г., събота, 17:30 ч. 
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Левски 
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Драгомир Руменов Милев 
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов 
СН: Георги Крумов Виделов 

28 ноември 2021 г., неделя, 15:15 ч. 
ФК Локомотив 1929 - ФК ЦСКА 1948 
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Костадин Димитров Тановчев 
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Даниел Милков Ников 
СН: Евгени Георгиев Георгиев 

29 ноември 2021 г., понеделник, 17:15 ч. 
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЦСКА - София ЕАД 
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков 
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев 
СН: Радан Василев Мирянов

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