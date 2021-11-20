Резултати, класиране и голмайстори от 13-ия кръг на Североизток

Днес приключиха всички мачове от 13-ия кръг на Североизточната Трета лига. След като вчера Дунав записа 13-ата си поредна победа от началото на сезона и запази еднолично първото си място. Днес третият отбор на Лудогорец, който е най-близо до русенци, записа също успех. Срещата между Устрем (Дончево) и Волов (Шумен) пък бе отложена за 5-ти декември.

Спартак II (Варна) - Дунав (Русе) 0:2

0:1-Павел Стоев (47 авт.)

0:2-Преслав Петков (49)

Лудогорец III (Разград) - Ботев (Нови пазар) 5:0

1:0-Калоян Симеонов (13 д.)

2:0-Каел Димитров (42)

3:0-Анастас Пемперски (45)

4:0-Емил Кьосов (73 д.)

5:0-Димитър Иванов (89)

Рилци (Добрич) - Черноломец (Попово) 2:3

0:1-Диян Димитров (27)

0:2-Десислав Петков (35)

1:2-Георги Георгиев (62)

2:2-Дейвид Венциславов (79)

2:3-Радослав Матеев (87)

Локомотив (Русе) - Светкавица (Търговище) 0:7

0:1-Валентин Веселинов

0:2-Никола Василев

0:3-Любомир Михалев

0:4-Никола Василев

0:5-Любомир Михалев

0:6-Никола Василев

0:7-Станислав Иванов

Черноморец (Балчик) - Доростол (Силистра) 2:1

1:0-Вилиян Денчев (40)

2:0-Даниел Георгиев (45)

2:1-Георги Димитров (61)

Спортист (Генерал Тошево) - Септември (Тервел) 0:3

0:1-Михаил Михайлов (38)

0:2-Мартин Кирилов (70)

0:3-Стефан Стефанов (88)

5 декември 2021 г., неделя, 14:00 часа:

Устрем (Дончево) - Волов (Шумен)