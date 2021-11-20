Резултати, класиране и голмайстори от 13-ия кръг на Североизток
Днес приключиха всички мачове от 13-ия кръг на Североизточната Трета лига. След като вчера Дунав записа 13-ата си поредна победа от началото на сезона и запази еднолично първото си място. Днес третият отбор на Лудогорец, който е най-близо до русенци, записа също успех. Срещата между Устрем (Дончево) и Волов (Шумен) пък бе отложена за 5-ти декември.
Спартак II (Варна) - Дунав (Русе) 0:2
0:1-Павел Стоев (47 авт.)
0:2-Преслав Петков (49)
Лудогорец III (Разград) - Ботев (Нови пазар) 5:0
1:0-Калоян Симеонов (13 д.)
2:0-Каел Димитров (42)
3:0-Анастас Пемперски (45)
4:0-Емил Кьосов (73 д.)
5:0-Димитър Иванов (89)
Рилци (Добрич) - Черноломец (Попово) 2:3
0:1-Диян Димитров (27)
0:2-Десислав Петков (35)
1:2-Георги Георгиев (62)
2:2-Дейвид Венциславов (79)
2:3-Радослав Матеев (87)
Локомотив (Русе) - Светкавица (Търговище) 0:7
0:1-Валентин Веселинов
0:2-Никола Василев
0:3-Любомир Михалев
0:4-Никола Василев
0:5-Любомир Михалев
0:6-Никола Василев
0:7-Станислав Иванов
Черноморец (Балчик) - Доростол (Силистра) 2:1
1:0-Вилиян Денчев (40)
2:0-Даниел Георгиев (45)
2:1-Георги Димитров (61)
Спортист (Генерал Тошево) - Септември (Тервел) 0:3
0:1-Михаил Михайлов (38)
0:2-Мартин Кирилов (70)
0:3-Стефан Стефанов (88)
5 декември 2021 г., неделя, 14:00 часа:
Устрем (Дончево) - Волов (Шумен)