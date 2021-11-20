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Резултати, класиране и голмайстори от 13-ия кръг на Североизток

  • 20 ноември 2021 | 16:59
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Резултати, класиране и голмайстори от 13-ия кръг на Североизток

Днес приключиха всички мачове от 13-ия кръг на Североизточната Трета лига. След като вчера Дунав записа 13-ата си поредна победа от началото на сезона и запази еднолично първото си място. Днес третият отбор на Лудогорец, който е най-близо до русенци, записа също успех. Срещата между Устрем (Дончево) и Волов (Шумен) пък бе отложена за 5-ти декември.

Спартак II (Варна) - Дунав (Русе)   0:2

0:1-Павел Стоев (47 авт.)

0:2-Преслав Петков (49)

 

Лудогорец III (Разград) - Ботев (Нови пазар)   5:0

1:0-Калоян Симеонов (13 д.)

2:0-Каел Димитров (42)

3:0-Анастас Пемперски (45)

4:0-Емил Кьосов (73 д.)

5:0-Димитър Иванов (89)

 

Рилци (Добрич) - Черноломец  (Попово)   2:3

0:1-Диян Димитров (27)

0:2-Десислав Петков (35)

1:2-Георги Георгиев (62)

2:2-Дейвид Венциславов (79)

2:3-Радослав Матеев (87)

 

Локомотив (Русе) - Светкавица (Търговище)   0:7

0:1-Валентин Веселинов

0:2-Никола Василев

0:3-Любомир Михалев

0:4-Никола Василев

0:5-Любомир Михалев

0:6-Никола Василев

0:7-Станислав Иванов

 

Черноморец (Балчик) - Доростол (Силистра)   2:1

1:0-Вилиян Денчев (40)

2:0-Даниел Георгиев (45)

2:1-Георги Димитров (61)

 

Спортист  (Генерал Тошево) - Септември (Тервел)  0:3

0:1-Михаил Михайлов (38)

0:2-Мартин Кирилов (70)

0:3-Стефан Стефанов (88)

 

5 декември 2021 г., неделя, 14:00 часа:

Устрем (Дончево) - Волов (Шумен)

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