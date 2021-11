Левандовски: Спрях да мисля за “Златната топка”, има по-важни неща

Robert Lewandowski's goals in 2021:



𝐁𝐮𝐧𝐝𝐞𝐬𝐥𝐢𝐠𝐚: 37

𝐔𝐂𝐋: 10

𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐜𝐮𝐩: 2

𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩: 2

𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥: 9



6️⃣0️⃣ goals... and it's only November. 🤯 pic.twitter.com/B8SBELeE42