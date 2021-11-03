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Пратиха Железов и Сватбата на ЦСКА - София - ЦСКА 1948, Стоянов ще свири и Славия - Левски

  • 3 ноември 2021 | 16:09
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Пратиха Железов и Сватбата на ЦСКА - София - ЦСКА 1948, Стоянов ще свири и Славия - Левски

Любопитни наряди за 14-ия кръг на efbet Лига получи реферът Ивайло Стоянов-Сватбата. Той бе определен за главен съдия на Славия - Левски, а в същия кръг ще се занимава с ВАР на ЦСКА - София - ЦСКА 1948. Срещата между двата червени отбора ще бъде ръководена от Валентин Железов.

Мачът Лудогорец - Локомотив (Пловдив) е поверен на Драгомир Драганов.

Съдийски назначения за 14-ия кръг на efbet Лига:

5 ноември 2021 г., петък, 17:15 ч. 

ФК Локомотив 1929 - ПФК Берое - Стара Загора 

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Румен Емилов Иванов 4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Мартин Емилов Венев СН: Николай Георгиев Ангелов 

6 ноември 2021 г., събота, 12:30 ч. 

ПФК Черно море - ФК Царско село 2015 

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Костадин Димитров Тановчев 4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Александър Ангелов Атанасов СН: Георги Генов Нарлев 

6 ноември 2021 г., събота, 15:00 ч. 

ФК Пирин АД - ПФК Ботев АД 

ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Красимир Владимиров Миланов 4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Драгомир Руменов Милев СН: Антон Симеонов Генов 

6 ноември 2021 г., събота, 17:30 ч. 

ПФК Славия 1913 - ПФК Левски 

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мирослав Максимов Иванов 4-ТИ: Волен Валентинов Чинков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов СН: Атанас Петров Бозев 

7 ноември 2021 г., неделя, 15:30 ч. 

ФК Арда - ПФК Ботев Враца 

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Светослав Колев Енчев 4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Станислав Лазаров Станев СН: Ахмед Яшар Ахмед 

7 ноември 2021 г., неделя, 18:00 ч. 

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Локомотив 1926 

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Христо Пламенов Хаджийски 4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Станислав Георгиев Тодоров АВАР: Милен Дончев Арабаджиев СН: Георги Василев Йорданов 

8 ноември 2021 г., понеделник, 17:30 ч. 

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ФК ЦСКА 1948 

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Николай Неделчев Чакъров 4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мирослав Максимов Иванов СН: Константин Делов Писков

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