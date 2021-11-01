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Героят на Локо Пд национал, Ясен Петров обяви групата, Левски и Славия с най-много повикани

  • 1 ноември 2021 | 12:49
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Героят на Локо Пд национал, Ясен Петров обяви групата, Левски и Славия с най-много повикани

Националният селекционер Ясен Петров обяви пълния списък с футболисти, повикани в лагера на България „А“ за предстоящите двубои срещу Украйна (11 ноември) и Швейцария (15 ноември). 

В него има известни промени. Липсват Малинов, Антов, Витанов, Кръстев, Карагарен и Делев, а сред избраниците попадат Алекс Петков и Георги Минчев, който наниза хеттрик във вчерашния двубой на Локо пд срещу ЦСКА - София на "Армията".

Аут поради травма е Антон Недялков.

От обявената група става ясно, че най-много представители в националния отбор имат Левски и Славия - по трима.

Ясен Петров обяви списъка с легионерите - няколко са изненадите
Ясен Петров обяви списъка с легионерите - няколко са изненадите

Ето и пълния списък:

Вратари: Николай Михайлов (Левски), Иван Караджов (Арда), Светослав Вуцов (Славия);

Защитници: Васил Божиков (Слован Братислава), Петко Христов (Специя), Андреа Христов (Славия), Иван Турицов (ЦСКА-София), Димитър Велковски (Серкъл Брюж), Момчил Цветанов (Гангуон), Едисон Йорданов (Вестерло), Алекс Петков (Арда);

Полузащитници: Георги Костадинов (Арсенал Тула), Тодор Неделев (Ботев Пд), Ивайло Чочев (ЦСКА 1948), Илиан Илиев (Аполон Лимасол), Доминик Янков (Лудогорец), Борислав Цонев (Левски), Радослав Цонев (Левски), Радослав Кирилов (Славия);

Нападатели: Кирил Десподов (Лудогорец), Димитър Илиев (Локомотив Пд), Атанас Илиев (Асколи), Георги Йомов (ЦСКА-София), Георги Минчев (Локомотив Пд), Станислав Иванов (Чикаго Файър).

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