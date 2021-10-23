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Спортист надви Локо (Русе) в Генерал Тошево

  • 23 октомври 2021 | 18:50
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Спортист надви Локо (Русе) в Генерал Тошево

Спортист (Генерал Тошево) се наложи с 3:1 над гостуващия му Локомотив (Русе) в мач от десетия кръг на Североизточната Трета лига. Домакините можеха да бият с повече, но ги спряха силните изяви на русенския страж Александър Ангелов. Той обаче беше безпомощен в 23-ата минута, когато Румен Николов изпълни прецизно фаул и откри резултата. Десетина минути по-късно Калоян Цветков удвои, завършвайки с гол самостоятелен рейд отдясно. Малко преди почивката русенския капитан Мартин Ангелов реализира с глава и върна интригата. Всичко приключи в 80-ата минута, когато Росен Николов се възползва от пас на Георги Атанасов и фиксира окончателното 3:1.

Стартови състави: 

Спортист – 1. Георги Георгиев, 5. Калоян Цветков, 14. Диян Иванов, 12. Георги Христов, 21. Кристиян Георгиев, 15. Димитър Димитров, 6. Йордан Атанасов, 3. Георги Атанасов, 10. Румен Николов, 7. Георги Божков, 9. Росен Николов, (капитан). Треньор – Калоян Михалев 

Локомотив – 1. Александър Ангелов, 2. Живко Дончев, 4. Калоян Петров, 5. Мартин Тодоров, 16. Пламен Василев, 7. Росен Николаев, 8. Мартин Ангелов (капитан), 11. Йордан Йорданов, 10. Бисер Георгиев, 20. Давид Димитров, 17. Алекс Стойчев. Треньор – Камен Симеонов

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