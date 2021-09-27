Локомотив (София) - Славия (съставите)

След като през уикенда се насладихме на големите пловдивски и софийски дербита, днес ще станем свидетели на още един мач, който има своето запазено място в историята на българския футбол. Завърналият се в елита Локомотив (София) излиза срещу Славия от 19:45 часа и двубоят със сигурност ще предложи много емоции.

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) - СЛАВИЯ

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ): 24. Любенов, 13. Рапосо, 6. Крачунов, 8. Матеус, 4. Орачев, 22. Семерджиев, 44. Кацаров, 58. Октавио, 93. Пинсон, 11. Лолала. 19. Димитров

СЛАВИЯ: 21. Вуцов, 3. Томбак, 23. Виячки, 55. Христов, 18. Стоянов, 77. Вълчев, 17. Дост, 7. Маркилос, 88. Тасев, 10. Кирилов, 19. Сораков