ЦСКА 1948 II 1:1 Лудогорец II

Вторите отбори на ЦСКА 1948 и Лудогорец играят при 1:1 един срещу друг в мач от 11-ия кръг на Втора лига. Към момента дубълът на “орлите” се представя по-добре и заема осмо място с 15 точки. Домакините пък са 17-и с девет.



Гостите откриха резултата още в третата минута. Бранимир Костадинов нахлу в празното пространство, получи хубав извеждащ пас по въздух и хладнокръвно завърши атаката - 1:0.

Десетина минути по-късно обаче домакините изравниха. След подаване в наказателното поле се стигна до удар на “червените”, вратаря на Лудогорец спаси, като топката се озова в защитник на разградчани, който не успя да изчисти, така кълбото стигна до Александър Златков, който не се поколеба и възстанови равенството.

ЦСКА 1948 II 1:1 ЛУДОГОРЕЦ II

0:1 Костадинов (3)

1:1 Златков (12)

ЦСКА 1948 II: 67. Христов, 45. Димитров, 5. Минков, 44. Илиев, 66. Кирилов, 64. Гогов, 13. Мариянов, 17. Златков, 61. Добрев, 98. Йосков

ЛУДОГОРЕЦ II: 67. Христов, 79. Димитров, 59. Луканов, 72. Райчев, 62. Минков, 74. Кельовлуев, 75. Георгиев, 80. Стефанов, 34. Костадинов, 51. Будинов, 45. Митков